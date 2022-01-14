人民网阿布贾1月13日电 （记者姜宣）12日，中国和尼日利亚政府间委员会文化和旅游分委会第一次会议以视频方式召开。中国文化和旅游部副部长张旭、尼日利亚联邦新闻和文化部常秘安雅乌塔库、中国驻尼日利亚大使崔建春，以及分委会中尼双方成员单位代表出席。会议正式成立中国和尼日利亚政府间委员会文化和旅游分委会，回顾并探讨了中尼近年开展文化和旅游合作的成果及未来发展，同意以分委会的成立为契机，进一步推动双边文化交流和旅游合作发展。

张旭表示，文化和旅游是两国战略伙伴关系的重要领域。在中非合作论坛机制引领下，中尼建交50年来在文化和旅游领域的交流与合作发展快速、成果丰硕。双方保持高层交往和对话势头，推进文化交流互鉴，开展人力资源开发合作。这一成果的取得，是两国深厚情谊和友好合作的重要体现，是中非友好合作精神的生动诠释。双方应积极贯彻落实中非合作论坛第八届部长级会议精神，加强共建“一带一路”国际合作，克服新冠肺炎疫情影响，进一步做好两国文化、旅游、出版、遗产、图书馆、博物馆等领域交流与合作，为促进中尼民心相通与友好合作贡献积极力量。

中国和尼日利亚政府间委员会文化和旅游分委会第一次会议中方会场。汪桂平摄

安雅乌塔库高度评价两国建交50年来在文化和旅游领域取得的合作成果，认为分委会成立对推动中尼文化和旅游合作具有重要意义。她介绍了尼文化创意产业情况，强调文化和旅游行业在两国发展与双边合作中的重要地位。希望双方切实落实分委会机制，加强文化交流和旅游合作，积极造福两国人民。

崔建春表示，中尼建交50年来，两国政治互信不断提升，传统友谊日益增强，文化、教育、经贸领域交流方兴未艾。他祝贺文化和旅游分委会的成立，希望中尼双方继承文化传统，挖掘文化和旅游合作潜力，促进共同发展。

中国和尼日利亚政府间委员会文化和旅游分委会第一次会议尼日利亚分会场。汪桂平摄

会上，张旭、安雅乌塔库还共同签署了《中华人民共和国和尼日利亚联邦共和国政府间委员会文化和旅游分委会章程》和会议纪要，商定分委会第二次会议于2024年适时召开。

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