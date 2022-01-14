新华社联合国1月13日电（记者王建刚）联合国13日发布《2022年世界经济形势与展望》报告预测，全球经济2022年和2023年将分别增长4%和3.5%。

报告说，受新冠疫情冲击，持续的劳动力短缺和供应链中断，以及不断上升的通胀压力等因素影响，全球经济复苏正面临巨大阻力。

负责经济和社会事务的联合国副秘书长刘振民当天在发布会上表示，随着变异新冠病毒奥密克戎毒株带来的新一波感染，新冠疫情造成的人员和经济损失预计将进一步增加。如果没有包括普遍获得疫苗在内的协调机制以及持续的全球性应对方案来遏制新冠疫情，疫情将继续对世界经济的包容性和可持续复苏构成重大风险。

报告说，预计在未来两年乃至更长时间就业情况将远低于疫情前水平。发达经济体的劳动力短缺加剧供应链挑战和通胀压力。同时，由于疫苗接种进展缓慢和刺激支出政策有限，发展中国家的就业增长仍然疲弱。在就业复苏乏力的背景下，预计极端贫困人口将远高于疫情前，最脆弱经济体的贫困人口将进一步增加。到2023年，非洲绝对贫困人口将持续上升。此外，受疫情影响，妇女尤其是发展中国家妇女就业人口将急剧减少。

报告指出，许多发展中国家有限的财政空间和融资限制继续掣肘政府针对疫情等相关支出的能力。在通胀压力上升的情况下，各国央行已开始放松其应对危机的非常规货币政策。财政和债务状况对许多低收入发展中国家尤其具有挑战性。不可持续的外债负担、疫情期间的额外借款和不断增加的偿债成本，使许多国家处于债务危机的边缘。

报告领衔作者哈米德·拉希德在发布会上说，发达国家应有序减少资产购买和缩减资产负债表，以维持金融稳定，确保债务的可持续性。

本月11日，世界银行发布最新一期《全球经济展望》报告，预计全球经济2021年和2022年将分别增长5.5%和4.1%，2023年将进一步放缓至3.2%。

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