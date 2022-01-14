新华社维也纳1月13日电（记者于涛 李学军）欧洲安全与合作组织（欧安组织）常设理事会13日在奥地利首都维也纳举行会议，俄罗斯与西方国家因乌克兰问题引发的外交危机未能在会议上得到缓解，但俄美代表表达了对话意愿。

当天的会议由欧安组织新任轮值主席国波兰外交部长拉乌主持，欧安组织成员国代表等出席。拉乌表示，目前欧安组织地区内的战争风险比过去30年中的任何时候都要大。波兰作为欧安组织轮值主席国希望启动全面安全对话，包括俄罗斯和乌克兰在内的成员国都可以表达其关切和想法。

欧安组织秘书长施密德说，欧洲目前局势“很危险”，急需重启对欧洲安全问题的辩论。当务之急是通过外交找到缓解局势的途径，并开始“重建信任、透明与合作”。

美国常驻欧安组织代表卡彭特表示，美方有对话的意愿，同时也在为危机可能进一步升级做准备。

俄罗斯常驻欧安组织代表卢卡舍维奇在会后对媒体说，西方国家对俄方提出的关于乌克兰和欧洲安全建议的反应令俄方感到失望，但俄不会放弃外交努力，相反，“外交正在加速”。

卢卡舍维奇说，俄罗斯与西方之间的谈判正处于关键时刻，他呼吁西方对俄方的提议做出建设性回应，否则俄罗斯将不得不采取必要措施确保战略平衡并消除对国家安全的“不可接受的威胁”。

2021年12月，俄罗斯外交部就与美国和其他西方国家开展安全保障对话发表声明，要求美国和北约为排除北约进一步东扩的可能提供法律保障。同月，俄罗斯向美方提交了俄美安全保障条约草案和俄与北约成员国安全保障措施协议，内容包括要求排除北约进一步东扩、北约承诺不把乌克兰等国纳入北约等。本月10日，美俄举行新一轮战略稳定对话，但双方在谈判主要问题上未取得进展。12日，北约-俄罗斯理事会举行会议，但双方在北约东扩等问题上分歧依旧。

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