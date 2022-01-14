新华社巴格达1月13日电（记者董亚雷）据伊拉克媒体13日报道，伊拉克总统巴尔哈姆·萨利赫当天正式向国民议会提交总统竞选材料，谋求第二个任期。

伊拉克国民议会消息人士在接受新华社记者采访时证实了这一消息。该消息人士说，截至目前，包括萨利赫在内，已有44人提交了总统竞选材料。

萨利赫是伊拉克库尔德自治区两大执政党之一库尔德斯坦爱国联盟的成员。萨利赫出生于1960年，曾担任伊拉克政府副总理和库尔德自治区政府总理，于2018年10月当选伊拉克总统。

据报道，库尔德自治区另一大执政党库尔德斯坦民主党政治局委员霍希亚尔·兹巴里已决定参选总统。曾参与审判伊拉克前总统萨达姆·侯赛因的法官里兹加尔·穆罕默德·阿明已宣布将以独立候选人身份参选。

伊拉克2021年10月举行新一届国民议会选举，新一届国民议会本月9日举行首次会议。伊拉克宪法规定，议会应在首次会议召开后30天内选出新总统。按照伊拉克战后各方达成的教派分权体制，总统由库尔德人担任，总理和议长分别由什叶派人士和逊尼派人士担任。

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