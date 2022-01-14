新华社布拉柴维尔1月13日电（记者史彧）世界卫生组织非洲区域办事处13日发布公报说，非洲第四轮新冠疫情趋缓，但非洲的新冠疫苗接种率依然很低，各国应加快疫苗接种工作。

公报说，在截至1月9日的一周，非洲新增确诊病例数趋于稳定，南部非洲地区一周新增病例数较上一周下降14%。在最先报告奥密克戎毒株感染病例的南非，新增病例数比上周下降了9%，东非和中非地区新增病例数也有所下降。但西部非洲和北部非洲地区新增病例数量仍有所增加，其中北部非洲地区较上一周增加了121%。

公报认为，与前几轮疫情相比，第四轮疫情报告的死亡病例数相对较少，需要住院治疗的病例数也相对较少。在南非，目前新冠患者占用的重症监护病床约占该类病床总数的9%。

公报说，非洲新冠疫苗的接种率依然很低，仅约10%的人口完全接种疫苗。世卫组织非洲区域主任玛奇迪索·穆蒂13日在刚果（布）首都布拉柴维尔召开的线上新闻发布会上再次强调接种疫苗的重要性，呼吁各国加速疫苗接种工作以拯救更多生命。

非洲疾控中心最新统计数据显示，截至当地时间12日晚，非洲新冠累计确诊病例约1016万，累计死亡病例超过23万。

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