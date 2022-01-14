本报北京1月13日电 （记者彭训文）“美国将所谓‘维吾尔强迫劳动预防法案’签署成法，公然插手新疆事务，干涉中国内政，遭到了中国人民和世界正义力量的强烈谴责。”新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相13日在北京说，美方此举是推行强权政治、大搞霸凌主义的表现，是对人类法治精神的践踏，是对国际法治环境的毒害。

针对美国将所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”签署成法，新疆维吾尔自治区人民政府13日在京举办涉疆问题新闻发布会，中外专家学者通过现场发言和视频参与等形式，对美方恶劣行径予以强烈谴责。

埃及外交部前副部长阿里·希夫尼表示，中国严格遵守和践行人权相关的国际协议准则，尤其是保障中国人民的经济社会发展权利。中国政府采取了很多行动来维护新疆的和平稳定，目的是为了实现当地发展，确保当地人民能够平等享受到发展红利。所有相关充当“教师爷”的企图都是为了向中国施压，这样的行为注定会失败，相关制裁图谋也不应该继续下去。

新疆财经大学法学院教授德全英认为，美以其国内法凌驾于中国新疆和相关企业自主选择的贸易关系上，明显违反了国际法不干涉内政原则。该法限制新疆产品出口到美国，严重损害国际贸易正常秩序，属于滥用国际贸易权利规则；其设置的“可反驳的推定”规则，肆意推定新疆制造产品使用“强迫劳动”，坐实了打着保护“维吾尔人权”的旗号行侵犯“维吾尔人权”的事实。

日本庆应义塾大学教授大西广曾前往新疆调查。他表示，劳动力从新疆转移到沿海经济发达地区不是被强迫的。他在喀什调查时问当地人“转移就业是自愿的吗”，人们纷纷表示，赴内地就业可以提升生活条件，非常高兴。同时，新疆劳动者在转移地的就业条件和就业环境不断提升，有清真食堂、维吾尔族厨师、意外保险、医疗保险、8小时工作制等。因此，西方媒体宣扬的所谓“强迫劳动”是错误的、伪造的，只会加剧民族隔阂。

浙江大学教授谢贵平认为，该法有几大险恶用心，一是联合、拉拢和捆绑更多国家、国际组织和跨国公司加入由美国主导的打压中国的阵营，二是实现美国对中国相关产业从原材料到产品的全链条打击，三是妄图在中国新疆制造大量失业，破坏新疆安全稳定和民族团结，牵制中国发展。美国这种做法，损害了国际合作前景，破坏了世界和平和安全发展。

事实上，美国自身才应该对强迫劳动劣迹进行深刻反省。中国人民大学国际关系学院教授王义桅表示，美国有数百年贩卖、虐待和歧视黑奴的历史，强迫劳动问题不容否定。以美国私营监狱的强迫劳动为例，美国一些雇主把私营监狱中的囚犯当作廉价劳动力，从而获取高额利润。2003年到2008年期间，宾夕法尼亚州两名法官收取私营少年监狱业主数百万美元的回扣，将2000多名青少年在没有律师辩护的情况下，轻罪重判，送进私营监狱。当权者将这些青少年当作廉价劳动力，强迫他们从事保管、维护、地勤和食品服务等很多杂务工作，工作时间长、环境恶劣、工资微薄。加利福尼亚州山林大火期间，犯人又被派往一线灭火。虽然犯人们冒着生命危险从事这些工作，但得到的最多只是平均时薪为12美分到63美分、最高为2美元的报酬；若拒绝劳动则遭受鞭打酷刑、单独关押、影响减刑等伤害。监狱经营者赚得钵满盆满，而犯人们则身心倍受摧残，美国私营监狱已经完全成为一座座“人间地狱”。

发布会上还播放了《劳动创造美好生活》视频集锦。徐贵相表示，幸福生活都是奋斗出来的。如今的新疆，各族群众普遍树立了“劳动创造美好生活”的理念，劳动热情竞相迸发，劳动技能大大提升，劳动成果充分涌流，劳动正在成为新疆社会生活的好风尚。

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