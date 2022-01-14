本报记者 毕梦瀛

乌拉圭第十电视频道日前推出一部名为《暂时》的连续剧，引发广泛关注。跌宕起伏的剧情、扣人心弦的矛盾冲突全部呈现在一间短租公寓里，而当镜头拉远，人们发现公寓的布景原来是在剧院的舞台上，舞台下面是空无一人的观众席。这部热播剧被认为是乌拉圭戏剧和影视从业者在行业受疫情冲击后作出的一次成功转型尝试。

这部电视剧的拍摄地——加蓬剧院位于乌拉圭首都蒙得维的亚，之前剧院里演出繁多，经常座无虚席。疫情暴发后，演出停摆，观众无法观赏演出，从业者也面临收入锐减的困境。压力之下，加蓬剧院决定设法自救和互助，提出通过直播方式让戏剧重返民众生活，让从业者重返工作岗位。这一倡议迅速得到积极响应，50余名戏剧演员申请加入。乌拉圭主流电视台和一些知名影视剧导演、编剧也纷纷加入，决心把这场特殊的戏剧搬上电视荧幕。

在乌拉圭政府有关部门支持下，拍摄项目团队克服了启动资金不足等一系列困难。特别是面对舞台表演和影视剧艺术呈现的差异，编剧和演员齐心协力，积极学习和融合新的表演技巧，最终顺利完成拍摄。电视剧由不同编剧创作的独立故事组成，拥有不同风格和主题，给观众不断带来惊喜。

参与指导的一位资深影视导演表示，这种跨界合作十分有益，是一次振奋人心的全新尝试。这种规模的制作通常可能需要两年时间，然而在疫情背景下，大家克服重重困难，仅6个月就完成了全部拍摄。

“能够让演出以这种形式重返舞台具有重要意义，给人们带来更多希望和力量。”加蓬剧院负责人指出，目前剧院已在考虑第二季剧集的制作。

随着疫情相对趋缓，剧院的线下演出也在逐步恢复中。剧院还为戏剧团、杂技团、玩偶剧团、音乐剧团、音乐会团体等其他演出团体免费提供场地，希望能够帮助并鼓励更多文艺工作者重返舞台。

（本报里约热内卢1月13日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月14日 16 版）

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