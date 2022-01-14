据新华社努尔苏丹1月13日电 （记者张继业）集体安全条约组织（集安组织）秘书长扎斯13日在阿拉木图市宣布，集安组织维和部队从即日起开始撤离哈萨克斯坦，并于10日内完全撤出。

哈方当天在阿拉木图市为集安组织维和部队举行送行仪式。哈国家反恐指挥部同日宣布，当前哈安全局势整体稳定，全国14个地区已完成反恐行动并解除“深红”级别恐怖威胁预警，在阿拉木图州和江布尔州的反恐行动仍在持续。

另据哈通社报道，哈总统托卡耶夫12日在首都努尔苏丹会见扎斯，就集安组织近日给予哈方的支持与援助表示感谢。

俄罗斯国防部网站13日发布消息说，集安组织维和人员已开始将保护哈方设施的任务移交给哈执法机构。此外，俄维和部队已开始准备整理装备和物资，并将同哈方配合完成俄维和人员撤离工作。

吉尔吉斯斯坦国防部同日表示，参加在哈维和任务的吉武装部队人员将于14日从阿拉木图州撤离，返回吉国内驻地。作为集安组织成员国，吉方于本月7日向哈派遣了150名维和人员。

新年伊始，哈萨克斯坦西南部曼吉斯套州多地液化气价格大幅上涨，引发哈部分城市民众集会抗议。托卡耶夫5日接受政府辞职。但部分地区骚乱持续，多地出现骚乱者冲击政府机构、攻击警察等情况。随后，集安组织应托卡耶夫请求向哈派出短期维和部队。

《 人民日报 》（ 2022年01月14日 16 版）

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