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世界卫生组织呼吁——

谨防新冠肺炎和其他呼吸道疾病同时暴发

2022年01月14日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报布鲁塞尔1月13日电  （记者张朋辉）日内瓦消息：世界卫生组织专家12日警告称，新冠变异病毒奥密克戎毒株正迅速取代德尔塔毒株，各国应做好准备，谨防在即将到来的春季新冠肺炎和其他呼吸道疾病同时暴发。

　　世卫组织新冠病毒技术负责人玛丽亚·范克尔克霍夫在当天举行的例行记者会上说，随着人们社交活动的增加，以及春季流感病毒等其他呼吸道病原体的流行，未来可能出现新冠肺炎和其他呼吸道疾病同时暴发的状况，尤其是没有接种疫苗及未得到保护的群体面临的威胁更大。

　　范克尔克霍夫呼吁各国制定预案，确保呼吸道疾病监测系统一体化运行。她表示，应推进疫苗公平分配，鼓励民众接种疫苗，并采取防护措施最大限度减少病毒传播。疫情曲线如何发展取决于各国采取的防控措施，通过改善临床护理等防控措施，可以减少重症和死亡病例。

　　世卫组织数据显示，上周各国向该组织报告的新增新冠肺炎病例超过1500万例，是迄今为止报告病例最多的一周。自去年10月以来，全球平均每周报告死亡病例近5万例。世卫组织警告，尽管奥密克戎毒株感染导致的死亡率、住院率下降，但该毒株依然可能导致重症和死亡，加上感染人数激增，正在给医疗系统带来沉重负担。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月14日 16 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)

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