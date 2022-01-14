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第四届世界青年论坛在埃及举行

2022年01月14日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报开罗1月13日电  （记者黄培昭）第四届世界青年论坛10日至13日在埃及沙姆沙伊赫举行，主题为“一起恢复：新冠肺炎疫情之后的世界”。来自多个国家和地区的数百名政府官员、青年代表等与会，围绕气候变化、社会保障、人权、创业、数字化转型、远程教育、环境与能源等多个分议题进行讨论并开展相应活动。

　　埃及总统塞西在开幕式上说，当前人类发展正处于关键时刻，对话沟通、多元发展、拒绝歧视等原则显得至关重要。如果不能尽快结束冲突、有效管理分歧、共同为世界进步而真诚努力，人类将无法克服当前的危机与挑战。

　　世界卫生组织总干事谭德塞在视频致辞中表示，该论坛是青年交流专业知识、创造更美好未来的良机。在全球面临气候变化、污染、健康危机等复杂挑战时，青年人应拥有应对挑战的勇气和力量。

　　联合国秘书长古特雷斯在视频致辞中表示，新冠肺炎疫情造成了许多负面影响，相信青年人会克服这些影响，并用创新理念造福世界。

　　首届世界青年论坛于2017年在沙姆沙伊赫举行。该论坛已成为世界青年与各国政要对话的重要平台。本届论坛原定于2020年举行，因疫情被推迟至今年举行。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月14日 16 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)

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