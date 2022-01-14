本报记者 李志伟

美国《纽约时报》日前披露五角大楼重大丑闻。根据该报获得的美国军方内部对1300多份平民伤亡报告的机密评估，美国在中东多国发起的空袭被标记为“存在严重情报失误”，空袭目标定位仓促而又不精确，造成数千名平民死亡，其中包括许多儿童。报道称，这些报告内容与美军自诩“精确打击”的说法有很大出入，平民死伤人数“被严重低估”。而且美方承诺的问责机制不透明，落实不到位，有罪不罚，大多数时候都在逃避责任，敷衍了事。

报道指出，这些秘密文件表明，美国严重错误的战争手段经常导致他国平民遭到伤害。2016年7月19日，美军以发现“伊斯兰国”据点为由，对叙利亚北部村庄托哈尔附近发动轰炸，并声称在行动中击毙了85名武装分子。然而，炮弹击中的是远离前线的房屋，导致120名村民遇难。2017年初，在伊拉克摩苏尔的一个十字路口，美军空袭炸毁了停在此处的一辆深色汽车。美军宣称这是一个“汽车炸弹”。实际上，这辆车上不仅没有炸弹，还坐着一家4口普通民众，他们正在逃离附近的战火。这次空袭导致他们和另外3名平民遇难。2015年11月，在伊拉克中部的拉马迪，美军称监测到一名男子拖着一个“不明重物”进入“伊斯兰国”的“防御作战阵地”。美军轰炸了这栋建筑物，结果发现所谓“不明重物”实际上是一名儿童。

《纽约时报》在梳理文件后说，尽管美军空袭造成大量平民死伤，但仅有少数事件的评估结果被公开，而且即使这些公开承认的事件，也往往被轻描淡写地表述为“不幸的、不可避免的、不同寻常的”，此外没有一份文件提到问责和纪律处分，“美军很少吸取教训，这些情报与监测的失败一次又一次地发生”。

美国中央司令部发言人比尔·厄本把海外军事行动造成平民伤亡的责任推给了情报漏洞。“即使拥有世界上最先进的技术，也还是难免犯错，有时缘于情报不足，有时缘于错误解读信息”。阿联酋《国民报》在评论文章中表示，美国在这一问题上“不诚实”，导致大量平民死伤的系统性空袭是“不可接受的”，美国未能说出其军事行动的真相。

“在美国发动对外战争时，伤害平民的事件司空见惯。应该用更准确的描述来定义美军行动——国家批准的谋杀，这是常态，而非例外。”美国中东问题独立分析师亚历山大·朗格卢瓦在美国《国家利益》杂志网站刊文说，关于美军空袭导致平民死伤的调查文件，揭露了数十年来美国安全机构“系统性的有罪不罚现象”。他指出，美军发言人为此进行辩解，反映了美国国防部和军方的真实想法，即“先开枪，再为结果开脱”。

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2022年01月14日 16 版）

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