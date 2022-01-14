本报记者 刘 慧

新加坡创新机构和新加坡保健服务集团近期签订为期3年的合作谅解备忘录，计划进一步推进人工智能等新兴科技在医疗领域应用。

近年来，新加坡日益面临医疗保健成本上升、慢性病负担加重、医疗人员短缺等问题，创新医疗技术被视为应对挑战的重要途径。2019年，新加坡推出全国人工智能策略，提出在医疗保健等五大领域加快发展人工智能。在该框架下，通过促进人工智能研究投资、培养人才、建立配套数字基础设施等措施，加快人工智能创新和运用，以提高疾病检测效率，同时加强对慢性病分析预测和干预等。

新加坡政府还建立了国家电子健康记录系统等，收集和储存病人的病例资料、民众生活方式等信息。通过这些平台，医疗人员可以更全面地了解病人的病史和用药记录。为了规范和指导人工智能在医疗卫生领域的应用，政府专门发布《医疗保健领域人工智能应用指南》，根据实践成果定期更新。

政府还鼓励多个领域和学科在人工智能项目上进行合作，加强对公共医疗机构、高等教育机构等的资金支持。新加坡创新机构成立于2016年，重点帮助企业开展技术创新，并支持创新成果商业化和规模化，其成果运用主要集中在数字医疗、智能能源、人工智能和机器人等领域。在此次与新加坡保健服务集团签订的合作谅解备忘录中，就包括将医疗保健和人工智能领域的专业人才和成果聚集起来，定期组织知识分享活动；支持健康与生物医学科学初创公司发展，合作开发人工智能解决方案；提供各种培训，培养医疗创新人才等。

在政府、企业和科研机构等共同推动下，人工智能越来越广泛地应用于新加坡的医疗卫生领域。例如，由新加坡全国眼科中心牵头研发的人工智能系统，可以快速解读视网膜图像，检测出主要的眼部疾病。该系统已经部署到全国20家综合诊所。新加坡保健服务集团和新加坡科技研究局合作开发的“聊天机器人”服务，支持5种语言，可以每天通过即时通信软件提醒新冠肺炎患者记录体温和血压、检查病人心理健康状态、提供娱乐内容等，一定程度上缓解了疫情期间医疗资源拥堵状况。新加坡陈笃生医院采用的指挥、控制和通信系统，可以实时监测并收集入院病人数量、候诊时间、病房空床位、药物和医疗用品消耗情况等数据，为医疗资源分配和决策提供参考。2020年新加坡发生疫情时，该系统就预测到入院人数将飙升并给出所需资源建议，医院在48小时内增添了100张病床，及时满足住院需求。

（本报曼谷1月13日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月14日 16 版）

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