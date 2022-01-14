本报记者 郑 彬 龚 鸣

在中欧双方共同努力下，2021年中欧经贸合作逆势强劲增长，全年贸易额有望增长30%，突破8000亿美元。中欧地理标志协定正式生效，中欧班列持续跑出“加速度”，欧盟在华企业利润和营业额再创新高……中欧互为发展机遇，双方深化合作将进一步推动全球经济复苏。

贸易通道彰显韧性

中国国家铁路集团有限公司的数据显示，2021年中欧班列开行1.5万列、发送146万标箱，分别同比增长22%和29%。疫情冲击下，中欧班列持续稳定安全运行，打造出富有韧性的供应链通道和抗击疫情的“生命通道”。

欧洲物流运输领域学者卡特里娜·扎季其撰文表示，疫情影响传统航运和海运，铁路运输在应对物流危机和确保供应链稳定方面发挥了重要作用。

欧亚铁路物流股份公司由俄罗斯铁路公司、哈萨克斯坦国家铁路公司和白俄罗斯铁路公司三方持股，主要在俄哈白境内为中欧班列提供过境运输服务。公司总裁阿列克谢·格罗姆介绍，近年来公司铁路货运量迅猛增长，已提前完成为2024年预设的业务量发展目标。2021年前10个月，公司中欧班列货运业务量同比增长30.8%。“新的货运需求、客户逐渐积累的信任以及交通走廊的不断完善，让我们对欧亚大陆铁路运输前景十分乐观。”

开行10多年来，中欧班列已通达欧洲23个国家的180座城市，运输货品达5万余种。其高效运行推动了沿线节点城市及地区的经济发展，助力欧洲港口基础设施和作业能力升级，形成了多个外贸新门户。

比利时列日物流多式联运货运场站负责人布拉斯涅表示，2018年底首发以来，往返中国至列日的中欧班列增加到每周7班。中欧班列的运行不仅增加了当地就业，也使列日成为西欧地区最重要的物流枢纽之一。随着未来基础设施进一步完善，中国至列日中欧班列的运力还有望提升3倍以上。

“中欧班列令欧中之间的贸易联系更加紧密。”欧洲媒体普遍认为，在中国巨大消费市场带动下，中欧班列班次增多并不断延伸，促进了沿线国家和地区的经济发展。

投资意愿持续上升

欧盟中国商会与罗兰贝格企业管理咨询公司去年10月联合发布的年度报告显示，虽然受到疫情影响，在欧洲的中国企业上一年业绩却逆势增长。据统计，92%的受访中企认为中欧经贸合作的基本面不会改变，52%的受访企业愿意维持在欧盟的持续经营，44%的企业希望扩大在欧盟投资。

中国欧盟商会主席伍德克表示，疫情背景下，欧洲企业在华业务总体向好，中国欧盟商会会员企业的营业额和利润持续增长。近年来，中国对欧洲企业在多个领域的市场准入开放力度更大，欧洲企业在华市场获得更多发展机会。中国市场已成为许多欧洲跨国企业全球业务的重要支柱，会员企业对中国市场总体持乐观态度。

欧盟中国商会会长徐海峰表示，中欧经贸关系持续发展的根本趋势没有改变。欧盟作为中国企业海外投资目的地的重要性持续上升，中国企业持续投资欧盟市场的意愿强劲。

“中国经济面对疫情，表现出了强大的韧性和活力，让我们对中国市场更加充满信心。”瑞士ABB集团相关负责人赵永占介绍，中国持续扩大开放、优化营商环境，促进了外资企业在华投资合作。公司在华设立了27家企业，拥有从研发、制造、销售到工程服务等的完整产业链，产品面向中国市场，还出口到全球60多个国家和地区。泰雷兹公司相关负责人贝杰鸿表示，中国不断推进更高水平对外开放，持续优化外商投资环境，增强了中国作为投资目的国的吸引力。

比利时比中经贸委员会主席德威特表示，在华业务是很多欧洲企业全球竞争力的重要组成部分，欧中加强经贸合作将促进全球经济尽快复苏。

绿色合作拓展机遇

专家认为，中欧未来应进一步挖掘在应对气候变化、循环经济、环境技术、绿色金融等领域的合作潜力，为双边深化经贸往来不断拓展新平台。

当前，中欧绿色合作方兴未艾。从电动大巴到新能源轿车再到动力电池，中国新能源交通产业积极助力欧洲城市绿色出行。比亚迪欧洲有限责任公司总经理何一鹏表示，比亚迪已为欧洲20多个国家的100多个城市带来绿色环保解决方案。“中欧绿色合作前景广阔，未来将继续与当地伙伴加强合作，共同推动新能源交通产业快速发展。”

2021年6月，泰雷兹在华合资公司上海电气泰雷兹与同济大学签署协议，共建智慧轨道交通联合工程技术研究中心。贝杰鸿表示，中国正在推动落实“双碳”目标，欧中进一步加强绿色低碳领域合作具有重要意义，公司将在航空、轨道交通以及数字身份与安全等领域提供更多绿色环保方案。

徐海峰认为，中欧双方对绿色经济发展都有巨大需求，合作空间广阔。中欧企业深化相关领域合作，共同研发替代技术并推动技术成果转化，有助于推动绿色产业转型与大规模应用。

伍德克表示，中国正在促进能源绿色低碳转型发展，同时建立并完善高效可行的碳排放交易机制，将为在华欧洲企业带来重要机会。中国欧盟商会将积极推动欧中对话交流和经贸往来，在清洁能源、技术创新等方面加强与中方合作。

（本报布鲁塞尔、北京1月13日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月14日 16 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)