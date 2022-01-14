据新华社北京1月13日电 1月13日，国务委员兼外长王毅同阿联酋外交与国际合作部长阿卜杜拉举行电话会晤。

王毅首先感谢阿方为迪拜世博会中国国家馆日活动顺利举行提供的支持，表示中方将继续支持阿方把迪拜世博会办成最成功的世博会之一。

王毅说，中阿是全面战略伙伴，两国各领域合作走在中国同地区国家合作前列。中方感谢阿方在涉及中方核心利益的问题上理解支持中方正当主张，中方也支持阿方走符合本国国情的发展道路。中方始终从战略高度和长远角度看待中阿关系，愿同阿方一道，在两国领导人引领下，不断推进并深化中阿全面战略伙伴关系。

阿卜杜拉感谢中方为阿方成功举办世博会和抗击疫情提供的宝贵和有力支持，表示阿方高度重视阿中友好，始终将对华关系置于阿外交优先位置。阿中是战略伙伴，也是患难之交，阿中关系已成为国际关系的典范。

王毅说，中阿抗疫合作是国际团结抗疫的榜样，也进一步深化了双方友谊和互信。去年，两国双边贸易额逆势大幅增长。中方对两国关系前景充满信心，中阿关系必将更加坚韧、更加稳固。中方愿继续稳定保障对阿疫苗和原液供应，扎实推进联合灌装中国疫苗生产线，开展抗疫药物联合研发，进一步加强能源、产能、金融和高技术等领域合作，形成更多务实合作成果。

阿卜杜拉表示，阿方支持中方办好北京冬奥会，对出席开幕式充满期待，预祝冬奥会圆满成功。王毅表示，中方欢迎阿方领导人出席冬奥会开幕式，愿以此为契机，推动双边关系迈上新台阶、各领域合作取得新成果。

双方还就深化中国同海湾阿拉伯国家合作委员会合作交换意见。

《 人民日报 》（ 2022年01月14日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)