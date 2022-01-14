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“澜湄合作带来实实在在福祉”

本报记者  孙广勇
2022年01月14日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　在泰国清迈尚泰购物中心的“清迈看我”专卖店里，清迈府湄林县村民编织的手提袋摆在显眼位置。店里还有乌汶府的火山石染布、素可泰府的草药按摩油、南邦府的木雕艺术品等泰国各地中小企业、手工业者制作的特色产品。

　　“清迈看我”专卖店是由清迈大学牵头、在澜湄合作框架下开展的跨境电商合作研究试点项目。专卖店售卖的很多商品，都是具有泰国传统特色的手工艺品。在专卖店一角，几名年轻人在摆满龙眼蜂蜜、草药沐浴露等畅销商品的桌子前，打开电脑、架起手机，声情并茂地做起了线上直播。不一会儿，直播间就吸引了数百名顾客。

　　“中国顾客比较喜欢泰国的食品、草药化妆品等，经常通过我们的平台购买喜欢的商品。”专卖店经理娜塔亚对本报记者表示，“有时，直播间一天的营业额可达上万泰铢（1泰铢约合0.19元人民币）。”

　　这一跨境电商合作研究试点项目于2021年初启动，截至目前，线上销售额已突破80万泰铢，并为清迈大学学生提供跨境贸易、物流、产品开发等领域的实习机会。项目负责人、清迈大学中国商务智能中心主任达奈敦表示，借助澜湄合作机制，流域内国家的农产品及其他优势产品可以更便利地出口中国，并经由中国进入中亚、欧洲等更广阔市场。

　　清迈府副府尹差猜万表示，专卖店产品的销售所得会返还给相关企业、手工艺人和村民，成为其增加收入的来源。更重要的是，“这样的网上销售模式使泰国传统手工技艺得以传承发扬。澜湄合作带来实实在在福祉”。

　　“清迈看我”专卖店项目是澜湄合作机制下，中国与有关国家共同探索、互利共赢的一个缩影。5年多来，中方设立的澜湄合作专项基金在农业、卫生、减贫、环境等领域支持开展了500多个惠民项目。以泰国为例，2021年，澜湄合作专项基金资助清迈大学、素罗娜丽科技大学等高校，以及泰国地理信息与空间技术发展署等研究机构开展多领域研究。基金还为多个由泰方主导实施的职业教育培训项目提供支持，吸引当地高校和科研机构共同参与，为实现区域经济可持续发展提供保障。

　　2021年12月，中泰双方围绕深化澜湄合作签署协议，中方将支持泰国高校和科研机构开展水产养殖、食品安全、物流信息、妇产保健、农业检测等研究，并拓展在相关领域的交流合作。泰国副总理兼外长敦表示，十分感谢中方为促进澜湄合作发挥的重要作用，泰方将积极参与澜湄流域经济发展带建设，加强互联互通，与中方及其他流域内国家一道，促进区域经济繁荣，实现协同发展。

　　（本报曼谷电）


　　《 人民日报 》（ 2022年01月14日 03 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)

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