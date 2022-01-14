新华社南京1月13日电 1月13日，国务委员兼外长王毅同法国总统外事顾问博纳在江苏无锡共同主持第二十二次中法战略对话。双方进行长时间深入沟通、坦诚交流，一致认为中法在一系列重大问题上有着相同或类似看法，对加强双边关系有着共同期待，表示愿进一步发挥元首外交的战略引领作用，突出务实合作对双边关系的支柱作用，发挥中法关系对中欧关系的示范作用，以法国担任欧盟轮值主席国为契机，推动中法、中欧关系健康稳定发展。

王毅首先转达习近平主席对马克龙总统的亲切问候，表示双方要以服务元首外交为要务，坚持独立自主的外交传统，坚持通过对话协商增进互信，坚持本着互利共赢精神深化合作，为中法关系开好头，为中欧关系起好步。

博纳转达马克龙总统对习近平主席的新年祝福，表示法方珍视两国元首友谊，高度重视法中战略沟通，期待共同落实好两国元首共识，实现互利共赢。法方反对体育政治化，法国运动员期待参加北京冬奥会。

王毅强调，希望欧方继续坚持积极务实对华政策。博纳表示，欧洲将继续坚持战略自主，欧中不应对立，更不应对抗，而应继续做高标准的合作伙伴。法方理解涉台问题的重要性和敏感性，将恪守一个中国原则。

《 人民日报 》（ 2022年01月14日 03 版）

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