场馆建设低碳环保；“绿电”点亮奥运赛场；氢燃料车保障出行……随着2022年北京冬奥会筹办各项规划、愿景一一落实，一幅绿色冬奥的生动画卷正徐徐展开。坚持生态优先、资源节约、环境友好，中国践行绿色办奥，受到国际人士和外国媒体广泛称赞。

循环利用——

为国际赛事树立可持续发展新标杆

“双奥之城”与绿色相伴，北京冬奥会场馆建设注重可持续性，大量利用2008年北京奥运会场馆。“从进行夏季项目到冬季项目，北京奥运场馆的转换充分满足了比赛的需求。”比利时财经杂志《走进比利时》总编辑弗朗索瓦·曼森注意到，经过改造，2008年北京奥运会游泳项目比赛场地“水立方”变身成为北京冬奥会冰上项目赛场“冰立方”，“北京冬奥会在奥运场馆再利用方面树立了一个标杆，这样的可持续发展理念值得其他国家借鉴”。

北京冬奥会和冬残奥会申办成功后，首钢园工业遗存更新改造，变身北京冬奥组委办公区、国家冬季运动队冰上项目训练基地，北京冬奥会北京赛区唯一雪上项目竞赛场地滑雪大跳台也落户园区。曾到首钢园参观的巴西国际关系学者蒂亚戈·门德斯表示：“园区为工作人员和运动员提供舒适、环保的工作和训练环境，北京践行了绿色办奥的理念。”

俄罗斯奥委会在其官方网站专门开设名为“通往北京之路”的新闻专栏，向民众介绍北京冬奥会的筹备，包括冬奥村建设、使用和运营模式等。相关文章在介绍运动员公寓时，除肯定设备先进、配套齐全外，还特别为建设过程中所体现的绿色环保理念点赞，“冬奥会结束后，冬奥村里的公寓和其他设施都将得到再利用”。俄罗斯人民友谊大学副教授安娜·巴扎诺娃表示，中国秉持绿色理念筹办北京冬奥会，场馆设施科学环保，在冬奥会结束后还都能够继续得到运用，不仅体现了循环发展，也为其他国家树立了榜样。

国家速滑馆采用马鞍形单层索网结构，屋顶重量仅为传统屋顶的1/4，大幅降低了场馆用材量；首钢滑雪大跳台大量采用高强钢和耐候钢，新材料的使用节省了用钢量，相当于减少碳排量约950吨；延庆冬奥村采用装配式装修，赛后还可实现回收再利用……埃及《金字塔报》副总编曼苏尔对此赞叹不已，他表示：“冬奥场馆通过了严格的绿色建筑认证，在建筑用材、工艺设计等方面做到了清洁、低碳、环保，这实属不易。”

“此次北京冬奥会令人印象最深的一点，就是中国提出绿色办奥理念，并将其置于四项办奥理念的突出位置。”韩国庆熙大学教授朱宰佑表示，为打造绿色冬奥，中国付出了巨大努力，“北京冬奥会在绿色办奥方面开创了新高度，树立了新典范”。

“多项绿色科技优化整合，为国际赛事树立了可持续发展的新标杆。”美国库恩基金会主席罗伯特·库恩表示，北京冬奥会采用的绿色节能措施，为全球应对气候变化、推动可持续发展作出贡献。

减碳节能——

展示中国清洁能源技术的窗口

低碳奥运，能源先行。安装在屋顶上的真空管集热器，可保障冬奥村70%以上的生活热能供应；设置在国家速滑馆屋顶的太阳能光伏发电系统，可为场馆提供清洁能源；建设在北京和延庆赛区场馆的能源管控中心，可对场馆的电、气、水、热力使用情况进行实时监测，减少能源消耗……泰国奥委会副主席瓦林·坦素帕西里表示，这些举措“充分体现了中国致力于打造环保赛事的决心，其中蕴含的资源节约、环境友好和生态平衡理念令人赞赏”。

《今日巴基斯坦报》资深记者米安·阿布拉表示，北京通过科技创新和节能减排，交出了一份绿色答卷。“北京冬奥会实现100%绿电供应，如同一扇窗户，向人们集中展示了近年来中国在清洁能源领域的技术积累和广泛应用。”

俄罗斯记者安娜·伊格纳坚科在《俄罗斯报》网站刊文表示，在北京冬奥会的冰上场馆，中国首次大规模使用新型二氧化碳制冷剂，几乎实现了零碳排放；冰场化学除湿系统、LED光伏照明等技术的应用，有效降低了北京冬奥会场馆建设和运行过程中的能源消耗，充分体现了环保理念。

韩国对外经济政策研究院北京代表处首席代表李尚勋认为，北京冬奥会在奥运史上首次实现场馆绿电全覆盖，大规模引入清洁能源、废弃物与废水处理等多项科技成果转化应用……“这些都是中国坚持绿色办奥理念，践行可持续发展的体现。”

法国知名建筑师贝尔纳·德穆兰不久前参加了法国巴黎中国文化中心举行的北京冬奥推介会。他表示，北京冬奥会的“绿色”体现在细节中，例如接力火炬应用氢燃料，使用可降解餐具等。北京冬奥会场馆不仅恢弘、现代，而且在建造及改造过程中注重绿色、低碳和可持续。“新技术、新理念为北京绿色冬奥增添了精彩注脚，相信它一定会给全世界带来惊喜。”

绿色出行——

向全世界传播低碳生活理念

为助力绿色低碳出行，北京2022年冬奥会倡导“135”绿色低碳出行方式，即1公里内步行，3公里内骑自行车，5公里左右乘坐公共交通工具。此外，北京市还打造了一张“冬奥绿色低碳公共交通网”，观众在冬奥会期间可通过高铁、地铁、公交车等公共交通方式便捷抵达赛场。

曼苏尔表示，北京规划的“冬奥绿色低碳公共交通网”科学务实，人们可以据此高效、便捷、绿色出行，有效缓解冬奥期间的交通压力。

阿布拉认为，北京冬奥会借助高铁、地铁、公交、共享自行车等绿色环保、快速便捷的公共交通方式，为世界各地的运动员、教练员、裁判员、媒体记者等打造了覆盖“最后一公里”的低碳出行体验。

在美国威拉姆特大学副教授安德鲁·施瓦茨看来，“135”绿色低碳出行倡议是中国致力于推动生态文明建设的一个生动事例，“不仅能有效减少碳排放，还向全世界传播低碳生活理念，有利于增进人类福祉”。

如今漫步在张家口市区，人们会不时看到车牌末尾印有“F”标识的氢燃料电池公交车驶过。北京冬奥会期间，将有200余辆氢能客车为延庆赛区提供交通接驳保障。相较于传统化石能源车辆，这些氢能客车每行驶100公里，可减少约70公斤二氧化碳排放。德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克表示，氢能客车的使用体现了中国绿色办奥理念。“推广清洁能源使用，功在当代、利在长远。世界期待一届成功的‘绿色盛会’！”

（本报北京、布鲁塞尔、里约热内卢、莫斯科、开罗、首尔、华盛顿、曼谷、伊斯兰堡、巴黎、柏林1月13日电 记者杨迅、陈尚文、刘硕阳、任彦、毕梦瀛、隋鑫、黄培昭、马菲、李志伟、孙广勇、程是颉、刘玲玲、花放）

《 人民日报 》（ 2022年01月14日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)