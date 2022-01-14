新华社北京1月13日电 1月13日，国务委员兼外长王毅同阿联酋外交与国际合作部长阿卜杜拉举行电话会晤。

王毅首先感谢阿方为迪拜世博会中国国家馆日活动顺利举行提供的支持，表示中方将继续支持阿方把迪拜世博会办成最成功的世博会之一，助力阿提高国际地位和影响，开辟多元化发展新空间。欢迎各国参观者做客中国馆，相信中国馆将成为增进各方对华了解和友谊的窗口。

王毅说，中阿是全面战略伙伴，两国各领域合作走在中国同地区国家合作前列。中方感谢阿方在涉及中方核心利益的问题上理解支持中方正当主张，中方也支持阿方走符合本国国情的发展道路。中方始终从战略高度和长远角度看待中阿关系，愿同阿方一道，在两国领导人引领下，不断推进并深化中阿全面战略伙伴关系。

阿卜杜拉感谢中方为阿方成功举办世博会和抗击疫情提供的宝贵和有力支持，表示阿方高度重视阿中友好，始终将对华关系置于阿外交优先位置。阿中是战略伙伴，也是患难之交，阿中关系已成为国际关系的典范。双方都恪守不干涉内政的原则，都认为抗疫应坚持科学原则。阿方愿落实好两国领导人共识，推动双方各领域合作取得更大发展。

王毅说，中阿抗疫合作是国际团结抗疫的榜样，也进一步深化了双方友谊和互信。去年，两国双边贸易额逆势大幅增长。中方对两国关系前景充满信心，中阿关系必将更加坚韧、更加稳固。中方愿继续稳定保障对阿疫苗和原液供应，扎实推进联合灌装中国疫苗生产线，开展抗疫药物联合研发，进一步加强能源、产能、金融和高技术等领域合作，形成更多务实合作成果。

阿卜杜拉表示，阿方支持中方办好北京冬奥会，对出席开幕式充满期待，预祝冬奥会圆满成功。王毅表示，中方欢迎阿方领导人出席冬奥会开幕式，愿以此为契机，推动双边关系迈上新台阶、各领域合作取得新成果。

双方还就深化中国同海湾阿拉伯国家合作委员会合作交换意见。阿卜杜拉表示，阿方支持海合会秘书处日前同中方共同发表的联合声明，完全赞同应尽快建立海中自贸区。王毅强调，中方愿同海湾国家一道，加快自贸区建设进程，为双方和全球经济发展提供利好消息，注入新动力。

王毅祝贺阿联酋担任联合国安理会非常任理事国，愿同阿方密切协作，就推动解决热点问题，应对全球挑战保持沟通协调，坚持并践行真正的多边主义，推进国际关系民主化，共同维护地区和平稳定，维护新兴市场国家正当权益，维护国际公平正义。

双方还就也门、伊朗核、中东等问题交换了意见。

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