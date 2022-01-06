新华社万象1月6日电（记者章建华）中老合资的老挝亚太卫星有限公司（以下简称“老挝卫星公司”）获颁老挝人民军二级英勇勋章，授勋仪式于5日在老挝首都万象举行。

老挝卫星公司因在过去两年疫情期间克服重重困难，积极配合老挝军方圆满完成国防军事频道的筹建和运营工作，保障国防军事频道的稳定播出，并在重大会议转播、抗击疫情和应对突发自然灾害等工作中做出突出贡献，获颁老挝人民军二级英勇勋章，同时老挝卫星公司总经理丁咏冰也获颁此奖章。

老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼国防部长占沙蒙在其签署的颁发勋章决定中说，老挝卫星公司为国防军事频道执行长期政治任务提供专业卫星设备和优异的技术保障，在国防和公安工作方面给予了有力支持，为保护和建设国家做出了重要贡献。

丁咏冰在授勋仪式上感谢老挝国防部对老挝卫星公司工作的肯定和认可，表示公司将基于中老两国航天领域现有合作成果，充分利用自身技术优势，继续为推动老挝社会、经济及国防事业发展做出贡献。

“老挝一号”通信卫星于2015年11月21日在中国西昌卫星发射中心成功发射。老挝卫星公司是由老挝政府相关部委与中国航天科技集团公司所属中国长征火箭有限公司、中国航天恒星科技有限公司以及亚太通信卫星公司共同投资成立的合资公司，经营范围为老挝政府授权特许经营的卫星通信、卫星电视、电信宽带等业务。公司2016年获得授权对“老挝一号”卫星进行商业运营。

(责编：高歌、杨牧)