新华社雅加达1月6日电 通讯：中国工程队给印尼海洋石油小城带来新变化

新华社记者汪奥娜 余谦梁

生活在印度尼西亚小镇的姑娘安妮塔·普特丽过去从来没想过，自己会在一家中国企业工作，拿一份可观的薪水，今后还可以去实现看看更大世界的梦想。

安妮塔出生在东加里曼丹省一个名叫佩纳占的小镇，这里与海洋石油小城巴厘巴板市隔一道海湾，很多生活物资需要坐船去城市里才买得到。

这是2021年12月13日在印度尼西亚东加里曼丹省拍摄的拉韦拉韦项目施工现场（无人机照片）。新华社记者 徐钦 摄

如今，中国石油管道局工程有限公司承接的印尼拉韦拉韦项目正在这里施工。中国企业的到来给当地人的生活带来了新的变化和更多希望。“这一项目属地化比例超过78%，远远高于合同要求。我们从当地招聘了680多名工人，有力带动了就业。”拉韦拉韦项目经理崔国军说。

2021年12月13日，在印度尼西亚东加里曼丹省拉韦拉韦项目施工现场，项目经理崔国军（左）介绍施工情况。新华社记者 徐钦 摄

“项目部就像我的第二个家，我担任翻译和文员，还得到了很多额外的培训机会，帮助我学习成长，”安妮塔说，“项目部一直传递给我和其他本地员工的理念就是，只要足够努力，目标就能达成。”

这是2021年12月13日在印度尼西亚东加里曼丹省拍摄的拉韦拉韦项目施工现场（无人机照片）。新华社记者 徐钦 摄

据介绍，这是中国企业在印尼的第一个油气管道项目。建成后，项目将包括世界上最大的单点系泊和管径最大的海上输油管道，使当地油气业发展水平提高一个台阶。

印尼国家石油公司规划从2016年开始对全国六大炼油厂进行升级扩建，第一个就是巴厘巴板炼油厂。据介绍，由于港口条件所限，拉韦拉韦项目的工程难点不少。

中国石油管道局工程有限公司亚太公司印尼分公司经理邓登介绍说，这一项目是印尼国家石油公司近年来最大的油气储运基础设施项目，当时参与投标的有来自韩国、意大利、荷兰的国际知名企业和印尼大型国企，竞争激烈。最终，中国企业成功中标。

这是2021年12月13日在印度尼西亚东加里曼丹省拍摄的拉韦拉韦项目施工现场（无人机照片）。新华社记者 徐钦 摄

2019年10月，项目正式开工。中国工程队带来了先进的技术和管理经验。“管道越粗，施工难度越大。中国技术团队给项目带来了先进的管道自动焊接技术，现在效率提升了2倍还多，我们从中学到了很多技术知识。”拉韦拉韦项目管道工程分包商项目经理尤达·毛拉纳告诉记者。

最让尤达印象深刻的，是这一项目部在管道经过的6个村庄施工的同时，也帮助改造了村里的基础设施，将木桥变为钢铁结构的桥，把泥土路变为石子路等等。项目部“与村民们进行了很好的沟通与合作”。

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