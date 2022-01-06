新华社南宁1月6日电（记者朱丽莉、赵欢）6日，由中国、泰国、柬埔寨、日本、韩国等RCEP成员国代表参与的“RCEP工商领袖论坛”在南宁举行，与会工商界人士一致认为各方应高质量实施区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），推动区域经济一体化进程取得新进展。

本届论坛以“共迎合作新时代，共创发展新未来”为主题，以线上线下相结合的方式进行研讨。论坛发布《RCEP工商界合作南宁宣言》《RCEP解读及适用电子指南》，宣布建立RCEP工商咨询理事会、广西国际商会RCEP境外企业服务中心。

与会嘉宾一致认为，RCEP生效实施将提升亚太区域经济一体化水平,促进区域内贸易投资大幅增长，巩固和促进区域产业链、供应链和价值链融合。

中国贸促会会长高燕表示，新形势下工商界应把握历史机遇，支持区域内企业利用好RCEP市场开放承诺和规则，推动贸易投资高质量发展，提升本地区制造业的产业竞争力。

东亚商务理事会主席赵学熙表示，RCEP协定将创造有利的条件，给15国商界同仁提供良好的环境进行投资合作。工商界人士进一步了解和利用RCEP协定，将在降低关税、优化供应链、非关税措施、贸易便利化等方面受益。

本次论坛由中国贸促会、广西壮族自治区人民政府、东亚商务理事会、柬埔寨总商会共同主办。来自RCEP各成员国经贸部门、驻华使领馆、商协会、企业150余名代表现场参会。

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