2021年1月6日，发生在美国“占领国会山”的一幕震惊世界。一年过去了，美国还远未走出国会山骚乱的阴影。在国会山骚乱一周年到来之际，美媒掀起一股反思潮。美国政治网站Politico刊文称，“美国不会变得更好，情况只会更糟。”《国会山报》刊文称，2021年1月6日后我们中的大多数人相信美国政治正在恢复正常，事实表明这种希望是渺茫的。《纽约时报》称，“1月6日不是过去，而是现在的每一天。”

事件余波远未平息

尽管国会山骚乱过去一年了，但事件的余波还远未平息。据《今日美国》1月4日的报道，目前已经有700多人因为国会大厦骚乱而遭到指控，联邦检察官几乎每天都在继续逮捕参与骚乱的人员，但是这次“规模史无前例”的调查并未宣告这一事件的结束。

在美媒看来，对这一事件的问责不足将使问题持续存在。国际非政府组织反诽谤联盟（ADL）极端主义中心副主席奥伦·西格尔1月3日在大西洋理事会网站刊文表示，对1月6日事件明显缺乏问责制，这不可避免地引发了更多不信任、恐惧、焦虑和暴力，虚假信息和阴谋论继续在社交媒体中不断滋生和传播。

最直接的影响体现在国会山的安保方面。国会山骚乱一周年之际，国会山加强了警力，700多人因参与骚乱而面临指控，但美国的立法者和安全部门仍在担忧国会山骚乱是否会重演。

Politico1月3日刊文称，尽管国会山警察在努力修补国会大厦的安全漏洞，但是“政治危机在国会山大厦内外都变得更糟”。Politico称，国会警察的加班时间大大增加，负担加重且精疲力竭，但是针对议员的安全威胁仍在加剧。在重压之下，国会警察面临着人手不足的窘境，美国国会警察局局长托马斯·曼格在接受Politico的采访时表示，自2021年1月6日以来，已经有135名警官辞职或者退休，整个国会警察系统比应有的职位少了400名警官。

制度痼疾积重难返

国会山骚乱对“动摇美国国本”的巨大震撼，延宕至今。美国近期一系列民意调查显示，美国人对美国民主状况深表担忧。

据《国会山报》1月3日的报道，美国国家公共电台和益普索1月3日公布的民意调查显示，在国会山骚乱一周年之际，64%的美国成年人认为美国民主正处于危机之中，并且面临较高失败风险。据法新社报道，华盛顿邮报和马里兰大学1月2日的一项民意调查称，美国人对民主的“自豪感”急剧下降，从2002年的90%下降到现在的54%。哥伦比亚广播公司1月3日发布的民意调查结果显示，三分之二受访者认为“美国民主受到威胁”。

事实上，国会山骚乱只是美国民主制度痼疾积重难返的缩影。这一年，美国民主的病变更是越演越烈。据《国会山报》1月3日的报道，一年以来，以“选举安全”为由，美国19个州通过了更严格的投票法，14个州通过的法律赋予了立法机构干预选举的权力。美国德保罗大学历史学教授汤姆·莫卡蒂斯认为，如今美国人长期以来认为理所当然的政治制度处于危险之中，如果选举结果可以通过法律欺诈或者诉诸武力而宣告无效，“美国将不再是一个民主国家”。

美国还日益陷入民主政治碎片化的困局之中。《纽约时报》2021年12月29日刊文称，美国如今面临着最普遍、最深刻的挑战是民主政治中的政治碎片化，政治权力分散到不同派别和势力中心，使得民主政府难以有效运作。当民主政府无力兑现承诺，这样的失败会导致公民的疏离、气馁、不信任和沉默。美国非营利组织南方贫困法律中心高级调查记者和发言人迈克尔·海顿1月4日在大西洋理事会网站刊文称，在国会山骚乱一周年后，美国发现自己比以往任何时候都更脆弱。

团结的希望消退

国会山骚乱后美国人曾希冀团结，但一年来的事实证明，分裂成为美国社会越来越致命的威胁。

《华盛顿邮报》1月3日刊文称，在国会山骚乱发生整整一年后，党派战争在全国范围内继续肆虐，随着对民主的怀疑增加，对团结的希望基本消退。全球反仇恨和极端主义项目的联合创始人海蒂·贝里奇1月4日在大西洋理事会网站刊文称，一年后，局势变得更加危险，极端主义运动更加强大，阴谋论更为甚嚣尘上，共和党分子更加激进。

美国公共宗教研究所2021年12月的调查数据显示，18%的美国人认为，“真正的美国爱国者可能通过诉诸暴力来拯救美国”。2021年12月19日《华盛顿邮报》和马里兰大学共同发起的民意调查显示，三分之一的美国人认为公民对美国政府采取暴力行动是合理的，比往年显著增加。

美媒预测，未来美国的政治暴力不会逐渐消退，只可能愈演愈烈。美国VOX新闻网站甚至在1月3日的文章中预言称，在激烈的选举中获胜一方的合法性一旦受到失败一方的怀疑，大规模的街头示威、瘫痪的国会、甚至是党派之间致命的暴力就会爆发。英国《金融时报》1月4日刊文称，“国会山被围困一年后，美国仍容易受到政治暴力的影响，地方性的内乱可能是美国的未来。”（文/老度）

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