新华社布加勒斯特1月6日电 综述：欧洲多国疫情反弹 防疫措施松紧不一

新华社记者

新年伊始，欧洲多国新冠疫情形势严峻，法国、丹麦、希腊、克罗地亚等国家单日新增确诊病例刷新疫情以来最高纪录。一些国家再度收紧防疫措施，但也有一些国家放松防疫措施。

多国新增病例数刷新纪录

法国公共卫生部门5日发布的数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例超过33.2万例，为疫情暴发以来法国这项数据的最高纪录。统计显示，截至5日法国累计确诊达10921757例；过去24小时新增死亡246例，累计死亡124809例。

丹麦国家血清研究所5日说，过去24小时丹麦新增确诊病例数28283例，再创新高；克罗地亚卫生部门数据显示，5日新增确诊病例数为8587例，创下该国最高纪录；希腊国家公共卫生组织4日宣布，过去24小时该国新增确诊病例50126例，刷新疫情以来该国最高纪录。

匈牙利官方5日公布的数据显示，由于奥密克戎毒株快速传播，匈牙利感染人数再次上升，过去24小时新增确诊病例5270例，是上月底的两倍多，累计确诊近127万例。

节后新增病例骤涨

圣诞节和新年聚会，加上不遵守防疫措施，是多个国家疫情加重的重要原因。

西班牙卫生部3日说，新年期间该国确诊病例数大幅增加。2021年12月30日到2022年1月3日，共新增确诊病例372766例。

罗马尼亚5日公布的官方统计显示，过去24小时罗马尼亚新增确诊4893例，过去10天累计新增确诊19104例，是之前10天的3倍。

2021年12月27日至2022年1月2日，芬兰新增确诊病例超过38000例，与前一周相比几乎翻了一番。

此外，瑞典王室4日发表声明说，瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫和王后西尔维娅3日晚新冠病毒检测结果呈阳性，现已在家中隔离。古斯塔夫夫妇均已接种三剂新冠疫苗。他们都有轻微症状，但目前精神状态良好。波兰媒体5日报道，波兰总统杜达被确诊感染了新冠病毒，这是他第二次被确诊新冠病毒。

防疫措施松紧不一

奥密克戎毒株快速传播促使多国收紧防疫措施。

德国联邦卫生部长卡尔·劳特巴赫5日表示，政府计划制定新的防疫规定。医院、养老院、警察消防、水电供应等关键基础设施部门需引入新的检疫和隔离规则。

为防止新一波疫情对医疗体系带来的压力，罗马尼亚重启口罩令。

不过，比利时卫生部门4日决定放宽新冠疫情防控措施。根据规定，从1月10日起，已完成疫苗加强针接种或完成疫苗全程接种不满5个月的人，在接触确诊病例后将不再需要隔离，也不必接受核酸检测。新冠确诊病例的隔离时间从此前的10天减至7天。

爱尔兰政府5日发表声明说，从6日起，所有持有效新冠免疫证明的旅客入境爱尔兰无须再提供新冠病毒检测阴性证明，但未接种疫苗者仍需提供入境前72小时以内的核酸检测阴性证明。

英国首相约翰逊5日宣布，从7日起，完成全程疫苗接种的旅客在入境英格兰前将不再需要进行核酸检测。此外政府计划延长包括强制戴口罩等措施在内的《应对新冠疫情：秋冬计划》B计划到1月26日，以应对奥密克戎毒株在当地的快速传播。（执笔记者：陈进；参与记者：林晶、潘革平、陈浩、张毅荣、徐谦、李学、陈琛、郭爽、王湘江、于帅帅、孟鼎博、和苗、陈晨）

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