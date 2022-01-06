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领事服务“接地气” 海外同胞感受“家”的温暖——记中国驻大阪总领事馆新年启动“婚庆角”

2022年01月06日15:10 | 来源：新华网
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新华网东京1月6日电（记者 姜俏梅）新年伊始，中国驻大阪总领事馆领事办证大厅“婚庆角”4日正式启动，为领区走进婚姻殿堂的新人定格幸福瞬间，让远在海外的他们感受到家的温暖。

1月4日，2022 年首个工作日，中国驻大阪总领事馆迎来今年第一对来馆登记结婚的新人。当天，中国驻大阪总领事薛剑来到领事办证大厅充满喜庆和年味的“婚庆角”，亲手把新年“1号”结婚证送到新人手里。薛剑表示，总领事馆这个海外之“家”，不仅仅满足于优质服务，也将更有温度，希望“婚庆角”能见证和定格更多海外同胞的幸福。

一对新人在“婚庆角”合影留念。（中国驻大阪总领事馆供图）

“婚庆角”非常醒目，主要由一面长约2.4米、高1.4米正红颜色的背景墙构成，正中印有一个大红喜字，下面是象征一对新人身着喜服的中国大熊猫形象，旁边配有两团祥云图案。另一个角落则是“留言墙”，新人们可在被各种“爱心”装饰包围的留言板上，写下最真诚的承诺和祝福。

中国驻大阪总领事薛剑向新人递交结婚证和署名贺卡。（中国驻大阪总领事馆供图）

作为“我为群众办实事”实践举措之一，中国驻大阪总领事馆工作人员琢磨出“婚庆角”的暖侨创意，让来馆登记结婚的新人们在此拍照留念，用浓浓的“中国元素”定格美好瞬间。从薛剑手中接过熊猫口罩、总领事署名的祝福贺卡等特殊“红包”，新人掩饰不住内心喜悦。他们说，很幸运成为“婚庆角”的首对体验者，总领事馆“接地气”的做法令他们真切感受到领侨服务的力度和温度，这份来自“家”的暖意将激励二人携手在海外更好地生活和工作。

当天，领事办证大厅还新设“自动体外除颤器（AED）”装置。中国驻大阪总领事馆工作人员表示，今后他们将为来馆办证的同胞提供更贴心、更安心的保障。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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