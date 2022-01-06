新华社开罗1月6日电 综述：中东多国疫情反弹明显

新华社记者

随着新冠变异病毒奥密克戎毒株来袭，中东多国出现较明显的疫情反弹，不过一些国家并未收紧相关防疫措施。

目前，奥密克戎毒株正在土耳其迅速传播。据土耳其卫生部数据，5日该国新增新冠确诊病例66467例。土卫生部专家表示，未来一到两周内，该毒株将成为在土耳其流行的主要毒株。

土政府从去年夏天开始取消大部分疫情管控措施，但仍要求民众在人员密集场所佩戴口罩并保持社交距离，否则将被处以罚款。土政府反复表示，不会出台类似去年的宵禁和“封城”那样的措施。土教育部长马哈茂德·奥泽尔5日表示，尽管奥密克戎毒株感染病例在迅速增加，但土不会暂停线下教育，目前不会关闭学校。

黎巴嫩卫生部5日宣布该国新增确诊病例5818例，创去年1月15日以来最高纪录，累计确诊突破74万例。另外，新增死亡20例，累计死亡9213例。黎卫生部说，奥密克戎毒株的高传染性、节假日期间聚会增多以及侨民回国过节是该国最近几周确诊病例激增的主要原因。

黎公共卫生部长菲拉斯·阿卜亚德日前表示，奥密克戎毒株已在黎广泛传播。就医院应对当前病例激增的能力而言，疫情“仍在可控之中”。

卡塔尔官方最新数据显示，5日该国新增确诊病例2273例，是自去年5月份以来的最高值，而两周前该国日增确诊病例数不过数百例。卡卫生部官员说，卡此次疫情恶化的主要原因是奥密克戎和德尔塔毒株叠加流行，这与卡去年11月30日至12月18日期间举办国际足联阿拉伯杯足球赛有直接关系。

新华社记者在卡首都多哈多个新冠检测中心了解到，近几天前来进行核酸检测的人员数量较两周前至少上升了3倍，且逾半数被检人员被确诊。但卡塔尔目前尚未再次采取关闭娱乐场所、商场等措施。

以色列卫生部门5日表示，该国当日新增确诊病例11978例，是自疫情暴发以来单日最高纪录。以色列已经启动为60岁以上人群和医务工作者接种第四剂新冠疫苗。

以总理贝内特近日表示，由于奥密克戎毒株的传播，未来几天该国单日新增病例可能会升至5万例，疫苗会在很大程度上防止感染者发展成重症。尽管如此，以色列依然计划在近几周内放松旅行限制。（执笔记者：王昊；参与记者：杨元勇、吕迎旭、尚昊、熊思浩、刘宗亚）

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