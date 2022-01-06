新华社伦敦1月5日电（国际观察）2022年英国经济复苏面临多重挑战

新华社记者孙晓玲

2021年，英国经济遭受新冠疫情反复、供应链瓶颈、劳工短缺、能源价格飙升等一系列因素干扰。2022年，变异新冠病毒奥密克戎毒株快速蔓延进一步带来冲击，英国经济复苏面临重重挑战。

通胀高企阻碍经济复苏

英国国家统计局数据显示，英国2021年11月消费者价格指数（CPI）同比上涨5.1%，为10年来最高水平，远高于英国央行设定的2%的通胀目标。

为应对持续攀升的通胀压力，2021年12月，英国央行宣布将基准利率从0.1%的历史低位上调至0.25%。英国央行预计，2022年4月通胀率或将达到6%左右的峰值。

通胀高企给民众特别是低收入家庭带来巨大影响。据英国《金融时报》对近100位经济学家的调查，大多数受访者认为英国民众生活水平将在2022年下滑，其中较贫穷家庭受通胀飙升和税收增加影响最大。

英国投资公司标准人寿安本集团发布报告说,不断恶化的通胀环境将给经济增长带来阻力，对消费者购买力造成巨大打击。

“脱欧”后遗症或加剧贸易摩擦

进入2022年，英国针对欧盟商品的海关管制新规正式生效。业内人士担忧，这一新规或加剧英欧贸易摩擦。

根据规定，从2022年1月1日起，从欧盟进入英国的非管制商品将不再适用原先175天延迟清关政策，大量企业或货运代理公司在英国通关时必须完成完整的海关进口申报，海关部门则根据情况决定是否对实物进行进一步核查。

英国董事协会首席经济学家姬蒂·厄谢尔表示：“这将加剧现有供应链问题，导致港口进一步拥堵，许多企业将因意外违规而产生额外成本。”

英国冷链联合会首席执行官沙恩·布伦南表示，新规可能导致物流延误及额外成本，“这是一个更不灵活、成本更高的流程”。

英国《每日电讯报》刊文说，新规将破坏从欧盟进口商品已有流程，从而导致进口“更昂贵、更不灵活、更慢”。

政治不确定性影响信心

虽然英国已完成“脱欧”，但苏格兰会否“脱英”仍未可知。新冠疫情一定程度上给英政府应对苏格兰独立问题以喘息之机。然而，一旦2022年疫情出现明显好转，该问题是否会重新成为焦点，引发外界关注和猜测。

在2021年5月苏格兰议会选举中，主张“脱英”的苏格兰民族党赢得多数议席。该党党魁斯特金表示，在其带领苏格兰渡过疫情危机之后将寻求举行第二次独立公投。

另外，当前执政的约翰逊政府在应对疫情、通胀、“脱欧”、阿富汗撤军等问题上饱受质疑，民意支持率下滑。此间一些媒体表示，约翰逊政府能否“挺过”2022年，也存在不确定性。

不过，也有经济学家表示，英国经济状况可能更多取决于疫情发展。《金融时报》报道援引英国金融创新研究中心主任安德鲁·希尔顿的话说，实际工资下降对消费者影响小于“对持续封锁的恐惧所引发的悲观情绪”。厄谢尔表示：“只要人们相信疫情最严重时期已经过去，强劲需求就会使经济基本面朝着正确方向发展。”

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