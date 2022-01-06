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中国驻孔敬总领事馆为孔子学院发放“防疫包”

2022年01月06日13:23 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷1月6日电 （记者孙广勇）在泰国疫情常态化的环境下，奥密克戎病毒来袭并迅速传播，防疫又进入紧张状态。在抗疫关键时期，1月5日，中国驻孔敬总领事馆为玛哈沙拉坎大学孔子学院送来了暖心“防疫包”，玛大孔院中方院长何东代表总领馆为全体中方教师发放了此批“防疫包”。

此前，中国驻孔敬总领事馆已为玛大孔院发放两批“防疫包”，这次的“防疫包”更是暖心贴心，不仅有防疫用品，而且有春节的祝福。“防疫包”里有一次性口罩、消毒湿巾、连花清瘟胶囊、春联以及虎年挂历。这批物资犹如雪中送炭给孔院的防疫提供了物质保障，同时也不忘身处海外汉语教师的春节情怀，为大家送来最温馨的春节祝福。

何东表示，疫情的到来给我们的工作和生活带来影响和困难，但是病毒无情人有情，祖国母亲给予海外一线教师们的关怀和温暖，让玛大孔院教师们牢记使命，不忘初心，在征途上奋勇前进。疫情之下，玛大孔院的教师们不能掉以轻心、放松警惕，将积极配合当地政府做好疫情防控，继续做好汉语推广工作。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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