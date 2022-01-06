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2022年美国消费电子展疫情下开幕

2022年01月06日12:45 | 来源：新华网
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　　新华社美国拉斯维加斯1月5日电（记者谭晶晶 黄恒）2022年美国拉斯维加斯消费电子展（CES）5日开幕。受疫情影响，数字医疗成为本届展会的热点之一。

　　超过2300家全球各地企业参加为期3天的展会，除英特尔、LG、松下、高通、三星、索尼等大型企业外，也包括不少初创企业。参展企业将展示数字医疗、食品科技、电动车、游戏、智能家居等各领域的创新技术和创新产品。

　　2022年CES将以实体与网络虚拟形式相结合举行。受疫情影响，一些海外企业无法来到拉斯维加斯参展，主办方为其提供了在线平台展示其创新技术和产品，并与合作伙伴、受众在线交流互动。

　　近期美国疫情严重反弹，多项疫情指标屡次刷新纪录，3日新增新冠确诊病例甚至突破100万例。为应对疫情风险，本届CES采取严格的防控措施，要求所有参会者在领取证件时必须出示完全接种疫苗的证明，在所有场馆均佩戴口罩。主办方在机场、会场等场所为参会者免费提供口罩、消毒液及快速检测试剂，建议参会者在参加首场活动的24小时内进行自我检测。

　　作为全球最大的消费技术产业盛会之一，始于1967年的CES一直是科技领域的开年重头戏，被看作国际消费电子领域的“风向标”，每年展会都会吸引全球各地众多企业参展。去年CES是其创办50多年来首次以网络虚拟形式举办，共有1900多家全球各地企业参加了网络展会。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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