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英国估计2021年最后一周超370万人感染新冠

2022年01月06日12:44 | 来源：新华网
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新华社伦敦1月5日电（记者郭爽）英国国家统计办公室5日公布的最新调查数据估计，该国在2021年最后一周有超过370万人感染新冠病毒，再创有相关记录以来最高纪录。当天，英国首相约翰逊宣布，再度放宽入境防疫政策。

英国国家统计办公室当天公布的数据估计，在截至2021年12月31日的一周内，英格兰每15人中约有1人感染新冠病毒；在威尔士、苏格兰，每20人中约有1人感染；北爱尔兰这一数字为每25人中约有1人。伦敦疫情比较严重，每10人约有1人感染。

英国首相约翰逊5日在议会下议院宣布，从1月7日起，完成全程疫苗接种的旅客在入境英格兰前将不再需要进行核酸检测，抵达后也不再需要自我隔离。没有完成全程疫苗接种的人员在入境英格兰前应执行现行防疫规定。

约翰逊还宣布，计划延长包括强制戴口罩等措施在内的《应对新冠疫情：秋冬计划》B计划到1月26日。

英国伦敦政治经济学院公共卫生教授朱斯坦·帕克赫斯特4日接受新华社记者专访时说：“英国是世界上（新冠）人均感染率最高的国家之一，人均死亡率也很高。这看起来并不好。英国医疗系统压力巨大，而政府似乎没有做太多来缓解医疗系统压力。”

英国政府5日公布的疫情数据显示，该国新增确诊病例194747例，累计确诊13835334例；新增死亡334例，累计死亡149284例。此前一天，英国单日新增确诊病例数首次超过20万例，达218724例。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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