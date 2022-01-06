新华社努尔苏丹1月6日电（记者张继业）哈萨克斯坦部分地区骚乱5日仍在继续，多地出现骚乱者冲击政府机构的情况。哈总统托卡耶夫当日签署总统令，宣布全国进入紧急状态。集体安全条约组织（集安组织）6日说，应托卡耶夫请求，集安组织决定在哈短期部署维和部队。

据哈媒体报道，上千人5日下午闯入哈最大城市阿拉木图市政府大楼，暴力纵火并破坏公共财产。他们还冲击了当地检察院、哈萨克斯坦国家电视台办公楼、哈执政党“祖国之光”党地方办公室等。

记者所在的努尔苏丹市5日17时至24时互联网服务完全中断，社交媒体、即时通讯、网页网站等全部无法访问。

托卡耶夫当天表示，部分地方的骚乱参加者正在占领大型基础设施，他们在阿拉木图甚至占领了当地机场。

阿拉木图市警察局局长哈纳特·泰梅尔杰诺夫对哈通社说，骚乱造成逾120辆警车、消防车和救护车等各类车辆被焚毁，300余家商铺、饭店和办公室被打砸。据哈内务部消息，截至5日夜间，哈国内骚乱已导致8名执法人员丧生、317名警察和国民近卫军官兵受伤。

据阿拉木图市管委会消息，哈护法机构已开始在当地开展旨在恢复秩序的“反恐行动”，管委会呼吁居民保持冷静并协助护法机构恢复秩序和社会稳定。

据哈总统府网站消息，托卡耶夫5日在发表暴力骚乱以来的第二次电视讲话时宣布，自当天起他本人担任哈国家安全会议主席，将对非法集会活动采取强硬措施。托卡耶夫随后签署总统令，宣布自1月5日至19日在全国范围实施紧急状态。

托卡耶夫在6日凌晨举行的安全会议上说，骚乱参加者在境外接受过严格训练，哈政府已向集安组织寻求帮助。他表示，尽管局势复杂，哈政府将继续保障本国民众和在哈外国人的权利，并保护在哈外国公司和企业。

集安组织集体安全理事会轮值主席、亚美尼亚总理帕什尼扬6日在社交媒体上发表声明说，收到托卡耶夫的求助后，考虑到当前局势对哈国家安全和主权构成的威胁，集安组织集体安全理事会决定在哈萨克斯坦短期部署维和部队，以确保当地局势稳定。

新年伊始，哈西南部曼吉斯套州液化天然气价格大幅上涨，引发多地民众集会抗议。托卡耶夫5日签署总统令，接受政府辞职，并主持召开社会经济形势会议，通过多项稳定物价的措施。

中国驻哈萨克斯坦大使馆5日发布消息，提醒在哈中国公民遵守驻在国法律规定，增强防范意识，减少不必要外出，做好安全防护。

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