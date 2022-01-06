新华社布鲁塞尔1月5日电（记者何曦悦、王湘江）受变异新冠病毒奥密克戎毒株迅速蔓延影响，法国、英国、西班牙等欧洲国家近期新冠确诊病例激增，疫情核心数据屡创新高，医疗卫生系统压力陡增。

然而，随着欧洲多国新年以来不同程度收紧防疫限制措施，再次触动部分民众的敏感神经。荷兰日前爆发大规模抗议活动。

1月4日公布的数据显示，法国单日新增新冠确诊病例超过27万例；英国单日新增确诊病例超过20万例；丹麦新冠住院患者接近800人，接近2020年疫情最严重时的峰值。

2021年12月29日，一名戴口罩的行人走过法国巴黎埃菲尔铁塔附近的特罗卡德罗广场。新华社记者高静摄

英国目前新冠入院患者数达到2021年3月以来最高水平。英国首相约翰逊1月3日表示，在奥密克戎毒株冲击下，英国医疗服务未来几周将面临“相当大的”压力。

此外，西班牙元旦期间新增37万新冠确诊病例，预计1月6日之后将迎来新一波高峰。

1月3日，英国首相约翰逊（左）在英国艾尔斯伯里参观一家新冠疫苗接种中心。新华社发（英国首相府供图）

为防控新冠疫情，阿姆斯特丹市政府已禁止在当地的博物馆广场举行集会，但2日仍有约2000名示威者违反禁令在广场集会，抗议政府实施的防疫措施。

大批全副武装的警察携带盾牌等防暴装备在现场维持秩序。警察在试图驱散人群时与示威者发生言语和肢体冲突。

视频截图

阿姆斯特丹警方3日说，有4名警察在冲突中受伤，但无法证实有多少示威者受伤。

这已不是荷兰第一次举行针对防疫的抗议活动。2021年11月，鹿特丹、海牙、恩斯赫德、格罗宁根等城市相继发生抗议活动，警方一度实施紧急状态。

另据报道，比利时首都布鲁塞尔本周末也计划举行抗议活动，抗议政府的疫情防控措施。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)