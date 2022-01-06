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会议纪要显示美联储或提前加息并启动“缩表”

2022年01月06日11:26 | 来源：新华网
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新华社华盛顿1月5日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会5日公布的2021年12月货币政策会议纪要显示，在美国经济走强和通货膨胀水平不断上升的大背景下，美联储可能提前上调联邦基金利率，并在此后启动资产负债表缩减进程。

会议纪要显示，美联储官员普遍指出，考虑到美国经济、劳动力市场和通胀形势，在新冠疫情初期实施的超宽松货币政策已不再合理，比预期更早地提高联邦基金利率“可能是有必要的”。几乎所有与会官员都认为，在首次加息后的某个时间点启动“缩表”进程“可能是合适的”。一些与会官员支持在开始加息后“相对很快”开始“缩表”。

会议纪要显示，美国物价水平居高不下已经引发美联储官员的高度警惕和担忧。美联储官员普遍认为，物价持续上涨增加了通胀恶化的风险，而变异新冠病毒奥密克戎毒株的出现可能会加剧这一风险。同时，住房成本和租金不断上涨、更广泛的工资增长和更长期的全球供应瓶颈都可能改变通胀前景。一些与会官员指出，未来美联储有理由采取“较不宽松的货币政策立场”。

美联储于2021年12月14日至15日举行货币政策会议，宣布扩大资产购买缩减规模至逐月减少300亿美元。按照这一速度，美联储将在今年3月中旬结束资产购买举措。同时，美联储联邦公开市场委员会18名成员一致认为，今年美联储将至少上调一次联邦基金利率目标区间，其中10名成员预计将上调三次利率水平到0.75%至1%之间。

分析人士认为，美联储虽没有明确表示何时加息，但释放了可能提前加息的信号。芝加哥商品交易所的数据显示，目前市场普遍预计，美联储将最早于今年3月首次加息，6月或7月启动第二次加息，并在11月或12月完成第三次加息。

根据会议纪要，美联储未就何时开始抛售所持近8.3万亿美元美国国债和抵押贷款支持证券作出决定。但有专家预计，“缩表”进程或最快始于今年夏季之前。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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