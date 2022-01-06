人民网旧金山1月5日电 （记者邓圩）第13届中美绿色能源高峰论坛5日在福建福州开幕，会议采用线上线下相结合的方式举行。中美两国嘉宾云端相聚，以“碳中和背景下的清洁能源发展之路 ”为主题，聚焦绿色能源前沿创新技术，整合能源创新思维，为应对全球气候变化，实现“碳中和”目标，推动国际合作共赢。

开幕式上，美中绿色能源促进会执行会长王麒，中国电机工程学会理事长、中国华能集团董事长、中国工程院院士舒印彪，国网福建省电力有限公司董事长谭永香先后致辞，中国驻旧金山总领馆总领事王东华为本届论坛发来贺信。

王麒表示，中美两国在气候变化领域有很大的合作潜力。2021年4月，中美两国发表了“应对气候危机联合声明”，11月在联合国气候变化格拉斯哥大会期间发表了《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》，表示两国将在清洁能源、节能减碳等方面做出共同努力。这也很有可能成为新的 中美合作亮点。美中绿色能源促进会将一以贯之，继续努力搭建好中美绿色能源领域的国际交流与合作平台，聚焦实现“碳中和”的共性问题，推动科技创新，探讨实际解决方案。

主旨报告吸引近万名观众线上参会，聆听国内外顶级专家对“碳中和”的真知灼见。诺贝尔物理学奖得主、原美国能源部部长朱棣文，美国诺贝尔化学奖得主、美国科学院院士弗雷泽·司徒塔特分别以应对气候变化实现可持续发展的创新途径和人工分子机器的前沿进展为主题发表演讲。中国工程院院士舒印彪、郭剑波、刘吉臻分别就能源科技创新推动绿色低碳发展、中国高比例新能源带来的平衡挑战、中国海上风电发展现状和展望作主旨报告。斯坦福大学能源和经济学教授查尔斯·科尔斯塔教授就脱碳化进程核心要素发表演讲。

本次峰会由美中绿色能源促进会、中国电机工程学会、清华大学能源互联网创新研究院共同主办。

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