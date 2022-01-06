本报记者 张慧中

德国联邦机动车行驶管理局近期发布的数据显示，2021年11月德国新注册汽车数量约为19.8万辆，比2020年同期减少31.7%。但电动汽车销量逆势上扬，当月新注册纯电动汽车约为4万辆，同比增长39%。数据还显示，2021年前10个月，德国纯电动车、混合动力汽车及燃料电池汽车的注册量占机动车注册总量的24.2%，同比增幅达122%。

德国电动汽车市场的快速发展，与政府一系列鼓励和支持政策密不可分。2020年6月，德国政府推出应对新冠肺炎疫情一揽子经济刺激计划，其中包括大幅提升电动汽车“创新补贴”额度：购买价格4万欧元以下纯电动汽车的消费者，最多可获得9000欧元补贴，购买价格为4万—6.5万欧元混合动力汽车的消费者最少可获得5625欧元补贴。

德国政府还规定，电池模式下续航能力为40公里以上或每公里二氧化碳排放量低于50克的纯电动汽车或混合动力汽车，有资格获得电动汽车牌照。该种类型牌照持有者可在德国大多数城市的公共停车场免费停车。此外，在2030年前购买纯电动汽车的消费者还能享受免缴汽车税优惠政策。

当前，德国消费者对电动汽车的购买需求不断上升。2021年7月，德国实现了电动汽车保有量100万辆的目标。德国能源企业意昂能源集团不久前的一项调查显示，2/3的驾照持有者愿意购买电动汽车。

在德国新政府的施政计划中，发展电动汽车仍将是一项重点项目。根据社民党、绿党和自民党签署的联合组阁协议，到2030年，德国市场将至少保有1500万辆纯电动汽车和燃料电池汽车。在基础设施方面，政府将简化充电桩建设的审批条件，并特别关注快速充电设施的建设，计划到2030年使公共充电桩达到100万个。

德国政府表示将建设更多有回收利用功能的电池生产基地。促进新一代可持续电池的生产将成为研发重点。德国大众汽车公司表示，未来5年将把电动汽车领域的投资扩大至520亿欧元，包括与合作伙伴开设6家新电池工厂，其沃尔夫斯堡总厂也将于2024年开始全面生产电动汽车。

分析认为，随着欧盟委员会宣布到2050年实现碳中和的目标，并提出应对气候变化的一揽子计划提案，加快电动汽车市场发展，对于德国减少碳排放、实现绿色出行具有重要意义。

（本报柏林1月5日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月06日 17 版）

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