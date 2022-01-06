□ 张 红

“西方国家正在销毁过剩的新冠疫苗，而最贫穷的国家却一剂难求。”世卫组织全球卫生筹资大使、英国前首相戈登·布朗近日发表文章指出，“这种状况必须改变”。

巨大的“疫苗鸿沟”越来越清晰地展现在世人面前。“鸿沟”的一面是非洲肆虐的疫情和惨不忍睹的低接种率：非洲确诊病例已超950万，包括奥密克戎在内的诸多变异病毒层出不穷，而目前非洲的疫苗接种率还不足6%；“鸿沟”的另一面是富裕国家疯狂囤积疫苗，甚至造成巨大浪费：戈登·布朗的文章指出，目前，七国集团约有6亿剂未使用的疫苗。

出口禁令和疫苗囤积无疑阻碍了对非洲的疫苗供应。当负责为非洲采购新冠疫苗的非洲联盟特使斯特拉夫·马希伊瓦手里拿着包括最穷国家的钱兴致冲冲之时，欧美的拒之门外无疑是兜头一盆冷水。那些曾经把“人权”挂在嘴边的欧美国家，其虚伪嘴脸在现实中被击得粉碎。正如南非总统拉马福萨说的，全球82%以上的疫苗被富裕国家购买，只有不到1%的疫苗流向贫穷国家。

而且，他们把“口惠而实不至”演绎到了极致：西方各国9月承诺在2021年年底前通过“新冠肺炎疫苗实施计划”为92个最贫穷国家40%的成年人口提供疫苗。截至2021年11月25日，美国只交付了其承诺疫苗的25%。根据英国艾尔菲尼蒂数据分析公司的数据，欧盟只提供了其承诺的19%，英国只有11%，加拿大5%，澳大利亚18%，瑞士12%。

更有甚者，他们终于捐出的为数不多的疫苗也问题重重。近日，尼日利亚卫生部门宣布，将销毁欧洲捐赠的100万剂新冠疫苗，因为这些疫苗运抵时仅剩4到6周的保质期，无法及时投入使用。塞内加尔当局日前也表示，年底前将有40万剂过期疫苗被销毁。无论是宝贵的疫苗被浪费，还是西方在这其中表现出的心机，都令人愤怒。

由此，来自中国的善意与帮助尤显珍贵。截至2021年11月底，中国已向非洲提供1.8亿剂疫苗，并与埃及、阿尔及利亚、摩洛哥等国合作生产疫苗。在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上，为实现非盟确定的2022年60%非洲人口接种新冠疫苗的目标，中国宣布再向非洲提供10亿剂疫苗，其中6亿剂为无偿援助，4亿剂以中方企业与有关非洲国家联合生产等方式提供。中国还将为非洲国家援助实施10个医疗卫生项目，向非洲派遣1500名医疗队员和公共卫生专家。

而且，中国研发的灭活疫苗保质期普遍在2至3年，且对运输和储存条件要求不高，适合在中低收入国家大规模使用，是真正的全球公共产品。英国《自然》杂志曾刊文表示，“对许多国家来说，中国疫苗是唯一可及的疫苗”。

危难时刻见真情。中国是非洲国家的好朋友。在百年变局与世纪疫情的叠加影响下，中非守望相助，患难与共，诠释新时代中非命运共同体的应有之义，共同为非洲和全球战胜疫情作出更大贡献。

(责编：白宇、胡永秋)