新华社努尔苏丹1月2日电 综述：中国与哈萨克斯坦建交30年来成果丰硕

新华社记者张继业

1月3日是中国和哈萨克斯坦建交30周年纪念日。自1992年正式建交以来，中哈两国关系走过了不平凡的发展历程，取得令世人瞩目的丰硕成果。

中国驻哈萨克斯坦大使张霄说，中国是最早承认哈萨克斯坦独立并与哈建交的国家之一。建交30年来，中哈关系经受住了国际风云变幻考验，基本上每十年上一个大台阶，实现从友好关系到永久全面战略伙伴关系的跨越式发展。

张霄说，特别是近年来，在两国元首的战略引领下，中哈关系朝着更加稳定、成熟、坚韧的方向发展。政治上，两国在涉及彼此核心利益问题上相互支持，在联合国、上海合作组织等多边框架内开展卓有成效的合作，为促进地区乃至世界和平与稳定做出重要贡献。经贸上，双边贸易额30年来增长60多倍。“一带一路”倡议与“光明之路”新经济政策深度对接，两国投资与产能合作项目遍地开花，惠及两国人民。人文领域，两国文化、教育、体育、科技等合作硕果累累，拉近了两国人民心与心的距离。双方在抗疫合作中守望相助，密切配合，充分体现了“患难见真情”。

中国驻阿拉木图总领事蒋薇说，建交30年来，中哈各领域合作在平等互利基础上持续稳定发展。中哈发挥地缘优势，积极通过开放口岸、油气输送、铁路运输、开设边境合作中心等多种举措，推动两国贸易合作和人员往来。中哈连云港物流合作基地成为哈萨克斯坦直抵太平洋的出海口，助力哈产品销往日本、韩国及东南亚国家。

蒋薇说，在共建“一带一路”框架下，中哈顺利实施大批投资与产能合作项目。2021年，阿拉木图市大口径钢管厂、扎纳塔斯风电场、图尔古孙水电站等项目相继竣工投产。哈萨克斯坦企业连续4年积极参加中国国际进口博览会，哈对华农产品出口实现逆势增长。2021年前10个月，中哈双边贸易额达208亿美元，同比增长14%，中国继续保持哈第二大贸易伙伴地位，并首次成为哈第一大出口目的地国。中哈经济合作经受住“疫情大考”，显示出强大韧性。

中哈是永久全面战略伙伴，中哈友好具有深厚根基和强大动力。哈首任总统纳扎尔巴耶夫2021年7月表示，哈中是友好邻邦和战略伙伴，双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。哈中关系是国与国关系的典范，作为“一带一路”首倡之地，哈将继续同中方及有关国家坚定推动共建“一带一路”。哈总统托卡耶夫2021年在多个场合表示，哈中互利合作为广袤的欧亚大陆开辟了共同发展和繁荣之路。快速发展的中国永远是哈萨克斯坦在亚洲重要和可靠的合作伙伴。哈方任何情况下都绝不会做损害中方利益的事，并愿同中方不断巩固、深化哈中关系，扎实推进共建“一带一路”，加强经贸、基础设施、卫生等领域合作，密切在上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议等地区和国际组织框架下的沟通协作。

建交30年来，中哈关系已成为国家间睦邻友好的典范。站在新的历史起点上，中哈关系必将继续健康稳定前行，取得更大发展。

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