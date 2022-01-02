人民网曼谷1月2日电 （记者孙广勇）为促进泰国汉学研究与国际中文教育事业的发展，加强中泰人文交流与学术互动，进一步落实提质增效、转型升级的发展目标，泰国孔敬大学孔子学院成功申办了《汉学与国际中文教育》学术期刊。

《汉学与国际中文教育》以推进国际汉学、国际中文教育、华文教育的学术研究与事业发展为己任，以促进中泰两国的文化发展与学术交流为宗旨，将为中泰两国以及全世界从事国际汉学研究、国际中文教学与研究、华文教学与研究、中泰比较研究的学人们提供学术交流的空间，打造学术研究的阵地。

据了解，《汉学与国际中文教育》创刊号于2021年12月底正式出版，暂定为半年刊，可接受中、英、泰三种语言的稿件。该刊常年开设名家论坛、国际汉学研究、国际中文教学研究、华文教学研究、中泰比较研究等专栏，将刊登国际汉学研究、国际中文教学与研究、华文教学与研究等领域的学术论文。

《汉学与国际中文教育》将为促进中泰两国的文化发展乃至世界文明交流互鉴而努力。

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