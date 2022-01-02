新华社北京1月2日电 日本冲绳县一处美军军营2021年12月暴发新冠集体感染，意外曝光美国军人有赴日本前不接受新冠病毒检测的“特权”。日本媒体1月1日报道，随着这处美军基地新增病例数呈连日翻番趋势，驻日美军终于决定恢复和加强检测。

位于冲绳县的驻日美军汉森营地2021年12月报告出现新冠疫情，至当月月末病例激增势头依旧。根据冲绳县发布的数据，这处美军基地12月29日报告新增确诊病例20例，30日报告新增确诊病例45例，31日报告新增病例再度翻番至98例。至此，冲绳县内与美军基地相关的新冠确诊病例已达3378例。

汉森营地暴发疫情后，日本政府说，日方获知美国军方2021年9月起免除所有士兵赴日前接受新冠检测的义务，理由是他们已经全程接种新冠疫苗。就此，日本外务大臣林芳正向驻日美军方面表达遗憾。

按日本媒体的说法，日本首相岸田文雄对美方做法极为不悦，下令向美方表达“严正抗议”。一名首相官邸官员说，美方的轻视“令人难以容忍”。美方随后恢复美国军人及相关人员赴日前72小时内需接受新冠病毒核酸检测的规定。

随着驻日美军基地疫情加重，美军方面终于决定增加检测次数。日媒1月1日报道，日本外务省说，驻日美军发来通知：美方决定自2021年12月30日起，要求美国军人及相关人员在入境日本后24小时之内接受核酸检测。

由此，美军在赴日前后需做3次核酸检测，即出境前72小时内、入境后24小时内和入境后第5天。

长期以来，冲绳县一直承受美军基地噪音、士兵犯罪等问题。这次美军捅出防疫漏洞令冲绳民众更加愤怒不安。

针对美军带来的防疫隐患，冲绳县知事玉城丹尼上周呼吁美军人员在基地以外地区戴口罩，加强防疫措施。不过，这一要求似乎并未得到美方重视。

《琉球新报》报道，玉城与美方交涉后，媒体记者看到多名美军人员在基地外的商业区逛街时依然没有戴口罩。当被问及为何不遵守防疫措施戴口罩时，一名美军人员回答称“麻烦，眼镜会起雾”。（张旌）

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