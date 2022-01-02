新华社北京1月2日电（国际观察）2022年，国际能源价格会否再超预期

新华社记者

在供应受限、需求回升背景下，2021年国际能源价格震荡上行。原油、天然气、电力等价格触及数年来高点。展望2022年，多重因素将继续搅动全球能源市场，虽然存在看涨情绪，但全球能源市场前景依旧面临高度不确定性。

多重因素影响油价供需博弈

2021年，随着世界经济从新冠疫情冲击中逐步复苏，全球能源需求明显回升但供应增长有限，国际油价因此步入上行通道。12月31日，纽约商品交易所轻质原油期货和伦敦布伦特原油期货主力合约分别收于每桶75.21美元和77.78美元，比2020年年末分别上涨约55%和50%。

国际油价依然对疫情形势高度敏感，疫情变化影响需求预期进而引发油价波动。2021年11月26日世界卫生组织对变异新冠病毒奥密克戎毒株预警当天，国际油价跌幅超过10%，整个11月跌幅约20%。随着市场担忧有所缓解，油价一定程度回升，但仍明显低于去年10月达到的每桶86美元高点。

石油输出国组织（欧佩克）在最新石油市场报告中维持2022年全球日均石油需求将增长420万桶的预期不变，认为奥密克戎毒株的影响将是温和、短暂的。欧佩克预计，2022年全球日均原油消耗量为1.008亿桶，与疫情前的2019年大致持平。

从供给侧看，如果每月日均增产40万桶的计划得以执行，欧佩克与非欧佩克产油国的集体减产额度有望在2022年9月清零。

国际能源署最近发布月度石油市场报告说，如果欧佩克与非欧佩克产油国的减产最终完全解除，沙特和俄罗斯的原油产量可能达到历史高位。加之美国、加拿大、巴西等国原油产量上升，2022年全球日均原油供应将会大幅增加640万桶，高于2021年150万桶的增幅。

荷兰国际集团认为，产油国谨慎的增产政策支撑了油价。但随着供应增加，如果疫情扰乱经济复苏步伐，大宗商品价格将承压。预计2022年随着供需更趋平衡，大宗商品价格可能出现回落。

高盛则预计，随着航空、运输及基建需求上升，2022年和2023年石油需求将继续走高。高盛能源研究主管达明·库尔瓦兰认为，奥密克戎毒株对经济影响有限，预计2022年和2023年布伦特原油价格将维持在每桶85美元左右，甚至可能突破每桶100美元。

美国能源信息局则预计，2022年供应增长将会超出全球石油消费的增幅，布伦特原油期货全年均价在每桶70美元左右。

上海石油天然气交易中心油品事业部总监张龙星分析，在资本市场流动性趋紧和欧佩克增产的推动下，布伦特原油价格或回落，下半年需要关注伊朗原油出口恢复前景以及美国页岩油产量增长情况。预计布伦特原油价格全年波动区间较大，上半年均价或将高于下半年，全年波动区间或在每桶60至85美元。

天然气价格或持续高企

目前，欧洲能源危机愈演愈烈，供需不匹配导致价格飙升，天然气批发价格涨至2021年初的五六倍。欧洲天然气发电占比高，天然气价格大涨，电价随之飙升。欧洲能源对外依存度高，传统能源与新能源迭代接续面临挑战，也影响欧洲能源供应稳定。

欧洲天然气基础设施协会数据显示，目前整个欧洲天然气库存仅为满负荷水平的68%，远低于10年同期均值。

俄罗斯诺瓦泰克公司分析师亚历山大·纳扎罗夫表示，进入冬季以来，欧洲天然气价格一路走高，这主要与市场需求随季节变化急剧增加、欧洲液化天然气自身供应能力有限等因素有关。

荷兰国际集团预计，冬季需求高峰期过后，欧洲天然气价格将开始回落，但预计2022年大部分时间，天然气价格将保持季节性高位。

国际货币基金组织研究部经济学家认为，冬季结束后季节性压力会缓解，天然气价格将在第二季度回归正常，但不确定性仍然很高。

总部位于莫斯科的维贡咨询公司专家伊万·季莫宁表示，2022年全球天然气市场需求将继续增加，天然气价格回落需要等到天气转暖、需求放缓，“北溪-2”天然气管道投入使用以及美国新投产的液化天然气项目达到满负荷运转才能实现。（参与记者：闫婧、刘亚南、耿鹏宇、康逸）

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