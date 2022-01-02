2021年，世界在新冠疫情持续和经济复苏乏力中艰难前行，各国本应团结协作，共克时艰，主要大国更是应该发挥引领和榜样作用，领带世界走出泥潭。但美国却完全无视世界各国人民的愿望和期待，大开历史倒车，可谓劣迹斑斑。年终岁尾，我们就来盘点一下2021年美国都有哪些倒行逆施之举：

第一，利用意识形态，破坏全球团结

2021年，拜登政府上台伊始就抛出所谓“民主及普世人权正受到持续不断、令人警觉的挑战”的谬论，宣布在年内召开首届全球民主峰会，以意识形态划线，将中国、俄罗斯等国家排斥在外，攻击中俄等为“威权主义”国家。不仅如此，还联合英国、加拿大、澳大利亚、新西兰等国声称不派官员出席2022年北京冬奥会。美国还采取系列举措，强化在政治上分化世界、破坏团结的努力。12月9日，拜登在首届“民主峰会”当天签署“总统民主复兴倡议”（Presidential Initiative for Democratic Renewal），同时酝酿民主复兴基金和民主伙伴关系项目两项行动计划，以利用美国的外交资源和援助手段，在全球范围内加强所谓民主体制，并计划在2022年投入高达4.24 亿美元支持媒体自由、民主改革者，促进利于民主发展的高新技术等。人类是命运共同体，如果在政治上无法团结一致，如何能在行动上一致应对世纪疫情、经济衰退等全人类共同面临的风险和挑战？在世界各国需要团结协作、密切合作之际，美国却在开撕裂世界、破坏合作的倒车。美国，你的良心不会痛吗？

第二，大肆印钞增债，危害世界经济

美国大量增发美元，持续提高债务上限，损害世界经济复苏。Government Spending根据美国各级政府制定的预算方案评估，2021财年美国各级政府的支出预算金额高达10.4万亿美元，而同期美国各级政府的财政收入仅7.3万亿美元。美国债务时钟显示，2021年美国国债已超过28.85万亿美元，且仍在不断上涨。美国一方面债台高筑，一方面大笔花钱。2021年3月11日，拜登总统签署1.9万亿美元的《2021年美国援助计划法案》。此系美国两届政府第6轮经济刺激方案，累计动用史无前例的5.54万亿美元财政资金，托底“染疫”美国经济。3月31日，拜登在匹兹堡公布价值2.25万亿美元的重大基建计划，之后又提出第二部分经济刺激计划，预计总金额超过4万亿美元，占美国GDP约20%。美国参议院近期批准美债限额再新增4800亿美元。美国国会预算办公室数据显示，2030年美国联邦债务总额将达33.33万亿美元，其中仅利息支付一项就超过6950亿美元。面对如此大的亏空，美国首先想到的是印钞发债。2020年4月，美联储印钞3万亿美元，2021将印钞2.8万亿美元，总计5.8万亿美元，超过全球第3大经济体日本全年GDP。美国在经济不振、负债累累的前提下，大量印钞发债，实际上是利用美元霸权将国内经济矛盾转嫁给世界，向世界灌水。世界经济在世纪疫情中步履维艰之时，美国仍然向国际社会转嫁国内经济矛盾。美国，你的良心不会痛吗？

第三，大举扩充军备，威胁国际和平

美国再次大幅增加军费预算，扩充军力，严重威胁国际和平。2021财年，美国国防支出为7405亿美元，其中6300多亿美元用于国防项目基本预算，690亿美元用于海外军事活动。在已创历史新高的2021财年国防支出基础上，2021年12月27日，美国总统拜登签署2022财年“国防授权法案”，确定国防预算为7682亿美元，比上一年度上涨约5%。这是美国联邦债务不断增加、债务上限一再攀升的背景下，军费连续第六个财年上涨。根据全球火力指数(GFP)公布的数据，2021年140个国家或地区的国防开支预算总计约1.94万亿美元。据此计算，美国2022财年国防预算占全球军费总支出近40%，超过其后13个国家的2021年军费总和。尽管如此，在华盛顿某些追求“绝对安全”的政客眼里，这笔超级预算仍“不够用”。媒体报道称，很多共和党议员嫌拜登最初的国防预算方案增幅不够，于是追加了250亿美元。值得注意的是，该法案从多个方面涉及中国，其中所谓“太平洋威慑计划”和“对台政策声明”最受人关注。该法案为“太平洋威慑计划”单独拨款71亿美元，旨在制造对立和分裂来恶化中国周边环境，要求总统制定一项机密的“关于中国的大战略”，还鼓动“提升台湾发展不对称防卫能力”，建议美国国防部邀台湾参与“2022年环太平洋军演”等。美国一再提高国防预算，大举扩充军备，凸显了美国畸形、扭曲的国家安全观和政客们的冷战思维，必将产生骨牌效应，引发全球军备竞赛，威胁国际和平宁安。在人类共盼和平与发展的时代，美国一再扩充军备，威胁世界和平。美国，你的良心不会痛吗？

第四，不负责任撤军，引发人道危机

美国从阿富汗无序撤军，制裁阿富汗临时政府，引发严峻人道主义危机。2001年，美国祭出反恐大旗，入侵阿富汗，开始长达20年的阿富汗战争，导致无数阿富汗民众远离家乡、沦为难民。2021年8月，美国从阿富汗不负责任地撤军，加剧了阿富汗人道主义危机。联合国难民署数据显示，2021年1至5月，共有25万阿富汗人逃离家园，其中80%是妇女和儿童。截至目前，伊朗累计接收80万注册阿富汗难民（另有220万未注册），在巴基斯坦有超过140万注册阿富汗难民（另有130万未注册），而阿富汗难民危机的“始作俑者”美国仅接收了3.7万人。美国撤离期间，阿富汗首都喀布尔上演了一幕幕普通民众争相逃命和遭到无端杀戮的人间惨剧。其中，2名阿富汗少年在众目睽睽之下，从美军运输机起落架舱内坠地而亡。美军撤离前夕，利用无人机空袭喀布尔普通民居，滥杀包括7名儿童在内的10名平民的的凄惨画面，仍然让人们无法释怀。此外，美国在阿富汗20年间不但未有效打击种贩毒活动，反而导致阿毒品种植面积大幅增长，仅2020年阿富汗鸦片产量较2019年增长37%，约占全球总产量的85%，成为全球第一大罂粟种植国和鸦片生产国，形成罪恶的“毒品经济”。美国在撤离后，对阿富汗临时政府实施严厉制裁，冻结阿富汗中央银行逾95亿美元海外资产，使饱受战乱的阿富汗重建资金匮乏、流动性严重不足和物价飞涨，加剧其经济和人道主义危机。据联合国估算，阿富汗3900万人口中，超过一半面临“危机级别”的饥饿问题，且持续恶化。联合国分管人道主义事务的副秘书长说，许多阿富汗家庭买不起食物和燃料，贫困率可能达到惊人的97%，阿富汗国内生产总值可能在一年内下降30%，男性失业率可能翻番至29%。美国是阿富汗人道主义危机的根源，目睹阿富汗和阿富汗人民所遭受的一切。美国，你的良心不会痛吗？

第五，拉帮结伙营私，到处煽风点火

美国四下结伙营私，到处煽风点火，危害他国安全发展环境。2021年9月15日，美国、英国和澳大利亚宣布签署一项名为“AUKUS”的历史性安全合作协议，英美两国将帮助澳大利亚建造核潜艇。近日一场记者发布会上，白宫在总结拜登执政年度成就时，竟将被外界广泛诟病的美英澳三方安全伙伴关系（AUKUS）当做了最大收获。美国将“四边机制”（QUAD）作为印太战略支柱和推行对华遏制围堵战略的主要工具。2021年3月，美日印澳四国举行“四边机制”（QUAD）首次领导人视频会议，9月24日在华盛顿举行首脑峰会。会后，四国联合声明虽未点名“中国”，但其对“自由”“开放”“民主价值观”“不受胁迫”等原则的强调，以及所关注的疫苗外交、海上安全、关键技术、供应链安全、基础设施等议题，处处影射、针对中国。“四边机制”还将东盟成员国作为扩员目标，企图在东盟内部制造分化。俄国家安全秘书委员会秘书表示，“四边机制”（QUAD）正式成为“亚洲版北约的雏形”。美国还同时在欧洲搅和。2021年3月1日，美国五角大楼发言人表示，美国将向乌克兰提供武器和训练支持，军事援助总价值为1.25亿美元（不包括“标枪”反坦克系统）。五角大楼还表示，如果美国确信乌克兰国防改革取得重大进展，美国国会2021财年批给“乌克兰安全援助倡议”剩余的1.5亿美元资金将划拨到位。6月2日，美国负责国际安全的助理国防部长访问乌克兰并宣布，美国将对乌克兰的国防预算援助增加1倍，达到1800万美元。2021年2月，美国海军与乌克兰海军在黑海进行联合训练。6月28日，美乌海军主导举行“海上微风-2021”大规模海上演习，参演国达30多个，被美军称为成“史上最大”。在世界上绝大多数国家致力于和平与进步事业之时，美国频频搞小圈子，针对特定国家，危害他国安全和发展利益。美国，你的良心不会痛吗？

第六，抗疫仍然不利，干扰国际合作

美国抗击新冠疫情仍然力有不逮，而且干扰国际社会抵疫努力，围绕抗疫展现给世界的依然是混乱、无序和矛盾。2021年1月7日，美国国会联席会议确认拜登当选总统。1月8日，美国单日新增新冠感染294015人。12月28日，美国新冠肺炎确诊病例单日新增543928人，新增死亡3023人，成为疫情暴发以来美国单日新增最高值，也是美国首次单日新增确诊人数超过50万。年初，不少对拜登政府抱有期待的人或许以为，1月8日是历史峰值。年底，他们中最悲观的人或许也很难想到，12月28日美国又创了历史纪录。白宫换了主人，疫情更加汹涌。疫苗是抗击新冠病毒的利器，是拯救生命的希望。尽管目前全球疫苗产量增加，接种率有所上升，但发达国家和发展中国家之间“免疫鸿沟”仍在扩大。广大发展中国家仍然面临缺苗少苗的困难境地。10月8日，总部位于伦敦的非营利调查媒体新闻调查局（TBIJ）发布报道称，低收入国家98%的人口仍未接种疫苗。2020年4月，世界卫生组织（WHO）与全球疫苗免疫联盟（GAVI）等组织牵头发起“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）。GAVI数据显示，COVAX已向141个国家和地区提供了超过2.86亿剂新冠疫苗。但全球公共卫生专家建议，较贫穷国家应该获得50亿至60亿剂疫苗。根据世卫组织最新预测，如果生产商和高覆盖率国家不采取紧急行动优先向COVAX提供疫苗，COVAX预计在2021年仅能获得14.25亿剂疫苗，远远无法达到20亿剂的初始目标。而少数西方国家囤积的疫苗却远超自身需要，且浪费严重。以美国为例，美国疾控中心数据显示，今年3月至9月美国就浪费了至少1510万剂疫苗。更有美国媒体报道称，美国浪费的疫苗数量远超许多发展中国家的疫苗接种数量。10月7日，《日经亚洲评论》报道称，根据英国医疗调查公司Airfinity数据，美国等发达国家采购的新冠疫苗严重过剩，到2021年底甚至将有超2亿剂新冠疫苗面临过期风险。全球各国积极抗击疫情，特别是广大发展中国缺少疫苗供应的情况下，美国新冠感染人数再创新高，还大量浪费疫苗资源。美国，你的良心不会痛吗？

第七，干涉他国内政，挥舞制裁大棒。

美国粗暴干涉他国内政，随意实施制裁，严重违背国际关系基本准则。2021年，美国在粗暴干涉其他国家内政的道路上狂飙，其中中国是最大受害者。拜登政府上台后即以所谓香港民主倒退、新疆人权、西藏问题等频频指责中方，企图以攻击、抹黑、造谣等手段在国际上混淆视听，损害中国政府形象，同时挑拔中国人民和中国政府的血肉联系，以达到向中国施压，逼中国就范，使中国混乱，遏制中国发展的罪恶目的。在涉港问题上，2021年3月17日，美方为报复中方完善香港选举制度，宣布制裁14名中国官员。7月，美方借发布所谓“香港商业警告”，宣布对包括香港中联办副主任在内的7名中方官员进行制裁。12月20日，美国国务院、财政部宣布，根据“香港自治法”再次将5名香港中联办副主任列入制裁名单。在涉疆问题上，7月13日，美国国务院、商务部、财政部、国土安全部、劳工部和美国贸易代表办公室发布新版《新疆供应链商业咨文》（Updated Xinjing Supply Chain Business Advisory）再次无端指责新疆存在“强制劳动”。12月，美国在所谓“民主峰会”最后关头再次以新疆人权问题为由，突然宣布制裁中方4名官员。此外，美国还制裁18所中国高等院校，不断扩大对中国企业的制裁范围。面对中国企业，2021年6月3日，美国总统拜登以“应对中国军工企业威胁”为由签署行政命令，将包括华为公司、中芯国际、中国航天科技集团有限公司等59家中企列入投资“黑名单”，禁止美国人与名单所列公司投资交易。12月10日，美国财政部宣布将中国AI龙头企业商汤科技加入所谓“中国军工复合体企业”清单。12月16日，美国财政部再以所谓“新疆人权状况”为由，制裁包括无人机厂商大疆科技公司在内的8家中国企业。除中国外，世界上因所谓民主、人权问题遭受美国制裁的国家还有很多。在各国正致力于抗疫发展，改善和增进本国人民基本权利时，美国却随意以民主人权为借口，粗暴干涉别国内政，肆意制裁打压。美国，你的良心不会痛吗？

结 语

2000多年前，中国古代先哲曾说：“己立立人”，又言：“己所不欲勿施于人”。2000多年后的2021年，美国却反其道而行之，专干“己所不欲强加于人”的勾当，既损人，也未必利己。美国作为当今世界综合实力最强、全球科技最发达的唯一超级大国，不为世界做出更大贡献，净为世界制造更多麻烦。美国，你的良心真的不痛吗？

（国际问题学者 周信）

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