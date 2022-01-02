人民网雅加达1月1日电 （记者徐伟）中国驻东盟大使邓锡军日前就《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）相关问题接受媒体采访。

邓锡军表示，RCEP于2022年1月1日正式生效。这标志着世界上最大的自贸协定启航，开辟区域一体化和共同繁荣的新篇章。RCEP是一个现代、全面、高水平、互惠的大型区域自贸协定，其生效将有力促进亚太区域经济一体化，推动疫后经济恢复和增长，成为地区和全球经济增长的一个新引擎。

在谈到RCEP生效对促进中国—东盟经贸关系的作用时，邓锡军认为，RCEP将通过加大对东盟内发展中经济体和最不发达经济体的经济技术援助，逐步弥合成员间发展差距，有力促进区域协调均衡发展，推动建立开放型区域经济一体化发展新格局。

邓锡军指出，中国与东盟产业链高度互补、供应链紧密连通，互为对方第一大贸易伙伴和重要投资伙伴。RCEP必将提升中国与东盟之间的要素流动、生产分工、市场融通，充分释放双方经贸合作潜力。

中方已经完成RCEP实施相关的所有技术准备工作，期待自2022年1月1日起，迎接更多来自包括东盟国家在内的RCEP成员国的商品和服务。中方期待15方早日全部完成协定核准，使RCEP巨轮全速行驶、释放所有潜力。中方愿为东盟各国实施协定提供各类力所能及的支持和协助，包括能力建设和技术合作，使各国从协定中更多受益，特别是在农产品出口、检验检疫、贸易便利化、跨境电商等领域，并为地区企业、特别是中小微企业熟知和利用好RCEP提供充分支持。

(责编：苏缨翔、吴成良)