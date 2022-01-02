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中希文明对话学术研讨会举行

2022年01月02日09:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京1月2日电 （记者庄雪雅）“文明、和平、友谊——中华文明与古希腊文明的精神对话”学术研讨会1月1日在北京举行。100余名专家学者、媒体记者通过线上线下方式参会。

北京体育大学党委书记曹卫东在致辞中表示，研讨会的召开恰逢北京冬奥会即将举办之际，将以此为契机传承发扬奥林匹克精神与中华体育精神，推动中华文明与古希腊文明的深度对话与交流互鉴，增进了解、友谊与互信，携手共创美好未来。

与会学者围绕奥林匹克精神及其当代价值、中希文明对话与推动构建人类命运共同体等进行发言与交流。与会学者认为，古希腊作为欧洲文明与奥运精神的双重源头，其重德性、和平、友谊与共同体精神的文明特质与中华文明重礼乐、仁义、和合等精神多有相融互通之处。将两种古老文明的相融互通之处进行深入阐发，不仅可以为奥林匹克精神赋予更加丰富与深刻的内涵，同时也为不同国家、地区与组织之间增强对话、理解与团结注入新的动力。

会议正式发布了希腊总统卡特里娜·萨克拉罗普卢致《文明》杂志社的信。萨克拉罗普卢在信中表示，希腊和中国都是具有悠久历史和文化传统的古国，2022年正值希中建交50周年，北京冬奥会的举办为加深两国文化和历史连结提供了新的契机，有助于深化双边关系，特别是推动文化与体育领域交流。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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