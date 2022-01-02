新华社金边1月1日电 综述：中柬自贸协定生效 柬各界看好合作前景

新华社记者吴长伟

《中华人民共和国政府和柬埔寨王国政府自由贸易协定》（简称“中柬自贸协定”）1月1日生效实施。柬埔寨官员和专家表示，这是柬中双边经济关系的里程碑，将成为柬埔寨出口助推器，助力该国后疫情时代经济复苏。

中柬自贸协定于2020年10月12日签署。在货物贸易方面，中方给予柬方货物贸易零关税税目比例达97.53%，柬方给予中方90%税目零关税。这是双方所有自贸协定谈判中的最高水平。

柬埔寨商业部副国务秘书兼发言人宾索维吉表示，该协定为柬埔寨提供良好的市场准入条件，将推动柬对华出口，促进柬经济活动并创造就业机会。尽管受到新冠疫情挑战，2021年柬中贸易额仍超过100亿美元，提前两年实现两国设定目标。自贸协定生效后，这个数字有望继续增长。

宾索维吉表示，“一带一路”倡议为两国的自贸协定成功实施提供了动力。随着柬埔寨推进第四次工业革命和数字经济发展，中国5G技术将在促进贸易和经济增长方面发挥重要作用。

柬埔寨政府发言人帕西潘表示，自贸协定为本地和外国投资者在柬投资、扩大业务提供机会，将促进柬经济发展，改善人民生活，最终有助于推动两国命运共同体建设。

柬埔寨商会副会长林亨认为，自贸协定是后疫情时代柬中贸易投资关系发展的新动力，将为柬埔寨增加出口、出口多样化提供巨大机遇。他表示，希望柬埔寨抓住机遇，成为未来向其他东盟和亚洲国家分销中国商品的枢纽。

柬埔寨亚洲愿景研究院院长强万纳里表示，自贸协定有助于扩大两国之间的生产网络，加强柬埔寨的产业链建设，吸引各国企业在柬埔寨投资，以便向中国的大型公司供应产品。

作为柬埔寨支柱产业之一服装业的代表、柬埔寨中国纺织工业协会主席何恩佳表示，自贸协定将为柬埔寨纺织服装业带来更好发展，促进中资企业在柬投资，丰富产品结构，同时协定有助于降低生产成本，提升柬纺织服装业竞争力。

亚洲开发银行驻柬埔寨负责人安东尼·吉尔表示，自贸协定将推动柬埔寨实现出口多元化，为柬埔寨扩大农业生产、农产品加工和非纺织类产品制造提供更多市场机会。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平表示，自贸协定有助于后疫情时代的柬埔寨经济复苏。

据柬埔寨经济和财政部预测，2022年该国经济预计增长4.8%。亚洲开发银行对柬埔寨2022年的经济增速预期为5.5%。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)