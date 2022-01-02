新华社北京1月1日电（记者季嘉东）新年伊始，“文明、和平、友谊——中华文明与古希腊文明的精神对话”学术会议1日在北京体育大学举行，与会学者对中希文明的共契价值进行了诠释，希方高度赞赏中国为传承和发扬奥林匹克文化所做的贡献。

北京体育大学党委书记曹卫东提到，古希腊文明与中华文明都是多元融合的文明，非常重视体育运动。奥林匹克精神反映了人类对团结、友谊、和平的向往，中国传统体育中蕴含的“贵和尚中”思想与奥林匹克格言“更团结”的宗旨精神相通。

《文明》杂志社社长娄晓琪表示，北京冬奥会开幕时正值中国春节期间，“会将奥林匹克大家庭、特别是所有奥林匹克城市联系在一起，让全世界不同地域、不同文化、不同信仰的人们通过参与北京冬奥会开启引人入胜的奥林匹克文化之旅”。

重庆行政学院教授方旭认为，奥林匹克文化弘扬卓越、友谊、尊重和团结的价值观，和人类命运共同体思想倡导“共商共建共享”的价值观多有相通之处，体现了两个伟大文明的价值共契。现代奥林匹克运动在促进不同文化交流互鉴、推动文化多样性方面不懈努力，发挥了巨大作用。

希腊驻华大使馆公共外交与新闻事务参赞海恩福通过视频发表致辞。他说，古希腊语“健康的体魄孕育健康的精神”表达了身体与精神、自然与超自然、天与地的融合，与中国传统文化中强调的“天、地、人”一样，都体现了奥运精神的核心价值理念。中国和希腊的友好交往历史源远流长，在两国建交50周年之时，“北京冬奥会的举办将再次提醒我们奥林匹克精神亘古不变的意义”。

“奥运会的意义并不只是追求力量、打破纪录。”海恩福说，“而在于自我提高、自我提升、自我改善，超越自身的局限。没有团结，一切将失去意义。”

会议上公布了希腊总统卡特里娜·萨克拉罗普卢致《文明》杂志的贺信，来信将被用作即将出版的《奥林匹克宣言》——美丽的奥林匹克文化长卷Ⅲ的序言。

萨克拉罗普卢在信中表示，2022年正值两国建交50周年，北京冬奥会的举办有助于深化双边关系，特别是在文化和体育交流领域。她对《奥林匹克宣言》——美丽的奥林匹克文化长卷Ⅲ即将出版表示祝贺：“所有支持、传播和弘扬奥林匹克价值观的辛勤付出不仅值得称赞，而且十分重要。”

她还提到：“世界正面临着前所未有的挑战和危机，各国需携手合作，同心协力，才能共克时艰。汲取奥林匹克精神所体现的价值比以往任何时候都更显重要。”

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