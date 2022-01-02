新华社维也纳1月1日电（记者于涛）2022年维也纳爱乐乐团新年音乐会1日在奥地利首都维也纳金色大厅举行，千名观众在现场观看了这场视觉盛宴。

受新冠疫情影响，去年的维也纳新年音乐会首次以无现场观众方式举行，今年的新年音乐会仍无法完全向观众开放，仅限1000名观众在严格遵守防疫规定的前提下进入金色大厅现场观看。按照防疫规定，他们须持有新冠疫苗接种证明或新冠感染康复证明，以及最新的新冠病毒核酸检测阴性证明，并全程戴防护级别较高的口罩。

今年的新年音乐会由著名指挥家丹尼尔·巴伦博伊姆执棒。这是现年79岁的巴伦博伊姆继2009年和2014年之后第三次指挥维也纳新年音乐会。他在音乐会传统的新年致辞中说，维也纳爱乐乐团每年都举办新年音乐会，但今年的音乐会“更加重要”。新冠疫情是一场 “灾难”，音乐会将“人性和团结”带入人们的日常生活中。

今年维也纳新年音乐会的曲目依然以施特劳斯家族成员的作品为主，其中6首曲目首次在新年音乐会上演出。

1939年12月31日，维也纳金色大厅首次举办新年音乐会，从1941年起改在每年1月1日上午举行。奥地利广播公司从1959年开始对音乐会进行电视实况转播，今年的转播范围超过90个国家和地区，并通过互联网向全球直播。

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