新华社纽约1月1日电（记者徐兴堂）美国非营利组织“枪支暴力档案”网站最新数据显示，在刚刚过去的2021年，美国发生一次死伤4人以上的恶性枪支暴力案件691起，创该网站2013年开始对美国枪支暴力案件实施跟踪以来的最高纪录。

数据显示，截至2021年12月31日，美国2021年共有44750人死于枪支暴力，其中20660人死于他杀，24090人死于自杀，死者中有1533人为17岁及以下青少年和儿童；同期，有40359人在枪支暴力中受伤，其中4107人年龄在17岁及以下。这些数据均为该网站有数据记录以来的最高纪录。

据报道，在枪支暴力事件频发的美国第三大城市芝加哥，2021年有800多人死于与枪支暴力相关的案件，创20多年来新高；在第二大城市洛杉矶，这一数字接近400人，为15年来最高。

美国有线电视新闻网最近在一份针对美人口最多的40多个大城市进行的凶杀案分析报告中说，2021年，这些城市中有三分之二发生的凶杀案数量超过2020年，其中至少有9个城市的凶杀案数量创最高纪录。以费城为例，统计数据显示，截至2021年12月29日，该市2021年共有557人死于凶杀案，为1960年以来最高纪录。

据美国联邦调查局的估算数据，在2021年头11个月，全美共售出约1700万支枪械。另有调查显示，目前美国的拥枪人数约为8140万，约占其成年人口的三分之一。美国是世界上普通民众拥枪最多的国家，枪支泛滥，枪支暴力已成为美国社会的一个痼疾。

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