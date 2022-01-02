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新疆：社会持续向稳  群众稳步增收

2022年01月02日05:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月1日电  （记者庄雪雅）2021年12月31日举行的中国新疆—美国疆籍侨胞和留学生代表视频交流会上，新疆维吾尔自治区党委常委伊力扎提·艾合买提江介绍了新疆稳定发展相关情况，包括坚持依法维护社会和谐稳定、推动经济高质量发展、保障改善民生、各民族共同团结进步、依法保障各族群众宗教信仰自由、依法保护侨胞侨眷合法权益等。

　　伊力扎提·艾合买提江介绍，新疆目前已经连续5年未发生暴恐案件，刑事案件、治安案件、危安案件、公共安全事件大幅下降。

　　2020年，新疆城镇居民人均可支配收入34838元，是2010年的2.41倍；农村居民人均可支配收入14056元，是2010年的2.82倍。

　　在保障各族群众宗教信仰自由方面，新疆开办新疆伊斯兰教经学院和8所分院，以及伊斯兰教经文学校共10所宗教院校，每年按需招收本科、大专、中专学生，形成了较完善的伊斯兰教人才教育培养体系，保障了伊斯兰教健康有序传承。

　　参会的一名美国疆籍侨胞表示，我们为新疆的发展感到骄傲。面对关于新疆的不实报道，我们竭尽所能抵制并说明真实情况，揭穿对新疆不怀好意的人的所作所为。

　　伊力扎提·艾合买提江表示，新疆高度重视发挥侨胞在推进“一带一路”建设中的独特优势，支持海外侨胞成为“一带一路”建设的推动者、参与者、受益者，真诚欢迎各位侨胞、留学生回家看看，共享祖国繁荣发展的伟大成就，共享新疆稳定发展的良好机遇，积极参与丝绸之路经济带核心区建设，为祖国和家乡发展贡献智慧和力量。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月02日 02 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)

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