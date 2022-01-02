本报记者 苑基荣

2021年12月30日，中共中央对外联络部召开涉疆问题专题吹风会，来自西亚北非地区15个国家的33个政党、社会组织和媒体负责人通过视频等方式参加。对于日前美国签署所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”，与会人士表示强烈不满。他们认为，美方此举严重违反国际法和国际关系基本准则，以“民主”“人权”借口炮制恶毒谎言的企图不会得逞。

巴勒斯坦人民斗争阵线政治局委员穆罕默德·阿卢什表示，涉疆问题不是民族、宗教、人权问题，而是反分裂、反暴恐、反极端问题，针对新疆的造谣“不会阻止新疆各族人民追求美好生活的步伐”。

突尼斯民主爱国人士统一党中央委员会主席穆罕默德·朱姆尔强烈反对和谴责美国将所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”签署成法，认为这是赤裸裸干涉他国内政。美国不是民主“优等生”，更没有资格当“教师爷”。

叙利亚执政党阿拉伯复兴社会党中央领导机构成员迈赫迪·达哈勒·阿拉认为，美国借新疆问题抹黑中国，既不符合全人类共同价值，也违背了国际法和国际关系基本准则。

毛里塔尼亚争取共和联盟执行局委员阿里·伊萨表示，毛里塔尼亚执政党和政府支持中国共产党和中国政府为维护国家主权、安全、发展利益和领土完整所作的一切努力。

伊拉克库尔德斯坦工人和劳动人民党政治局负责人哈瓦卡尔·马哈茂德说，美国不愿看到中国崛起，对中国新疆事务进行虚假指控，妄图以此阻遏中国的发展。“我们呼吁国际社会反对美国这种干涉行径。”

巴勒斯坦法塔赫阿拉伯关系与中国事务部中国局局长阿里·马沙勒说，当前，中国新疆社会稳定、经济发展、民族团结、宗教和睦和顺、人民生活幸福，这是人权得到充分保障的最好证明。“新疆发展成就有目共睹。我们强烈反对美国对他国的经济霸凌行径，谴责美国破坏中国繁荣稳定发展的图谋，敦促美国停止干涉他国内政。”

新疆维吾尔自治区有关方面负责人在吹风会上介绍了中共十八大以来新疆社会稳定、经济发展、民生改善、文化繁荣、民族团结、宗教和睦以及各族群众充分就业等方面情况，揭露了美西方反华势力涉疆行径毫无法律依据、毫无事实根据、毫无公正道义，是赤裸裸的霸凌主义、强盗逻辑。

中联部方面表示，美国不仅自身存在严重的贩卖人口和强迫劳动问题，更以“民主”“人权”为借口干涉别国内政、推行霸权主义，给中东地区人民带来深重灾难。中方赞赏并感谢西亚北非地区国家政党和社会组织在涉疆问题上坚定支持中方立场，愿进一步加强相互支持，共同反对霸权主义和强权政治，共同维护国际公平正义和发展中国家正当权益。

《 人民日报 》（ 2022年01月02日 02 版）

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