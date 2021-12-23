新华社北京12月23日电（记者于佳欣）《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）即将于2022年1月1日正式生效。商务部新闻发言人高峰23日表示，目前，国内实施的各项准备工作已经就绪。

“协定的生命在于实施。”高峰在商务部当日召开的例行新闻发布会上说，商务部将会同协定涉及的各相关部门，及时出台《关于高质量实施RCEP的指导意见》，帮助地方和企业更好更充分地运用RCEP规则，把握市场开放机遇，有力拉动区域内贸易投资稳定增长，推进成员间产业链供应链深度融合，推动东亚地区实现更高质量、更深层次的区域经济一体化。

当日召开的国务院常务会议也部署做好RCEP生效后实施工作，并提出四方面工作，要求支持企业抓住协定实施的契机，增强参与国际市场竞争力，进一步提升贸易和投资发展水平，倒逼国内产业升级。

作为世界上最大的自贸区，RCEP协定生效后，已核准成员之间90%以上的货物贸易将最终实现零关税。据统计，到2030年，RCEP有望带动成员国出口净增加5190亿美元，国民收入净增加1860亿美元。RCEP生效后，中国近30%出口可以实现零关税待遇，涵盖中国1.4万亿美元的贸易额。

自去年11月RCEP签署以来，中国率先在今年3月宣布完成核准工作。11月，中国宣布在关税减让、原产地规则实施、协定约束性义务履约等方面的准备工作已经就绪。商务部在全国范围内已主办3次RCEP专题培训。

目前，已有6个东盟成员国和4个非东盟成员国正式提交核准书，达到协定生效门槛。国务院常务会议要求，要继续推动协定更多成员生效实施和协定机制化建设。

高峰还表示，为进一步扩大高水平开放，商务部将会同有关部门，认真贯彻落实中央经济工作会议部署，进一步提升自贸试验区、海南自由贸易港、国家级经开区等开放平台作用，推动制度型开放，并通过修订扩大《鼓励外商投资产业目录》等，进一步推动开放发展的平衡性协调性。

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