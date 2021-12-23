人民网约翰内斯堡12月22日电 （记者闫韫明）当地时间12月20日，中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队开始为所属任务区内联合国人员接种新冠疫苗，这也是该医疗分队部署到任务区后，首次开展新冠疫苗接种工作。

根据刚果（金）抗疫委员会最新通报的消息，刚果（金）已经进入第四波新冠肺炎疫情，此波疫情检测出奥密克戎的概率高达29%，疫情防控形势十分严峻。

我维和医疗分队在严格做好自身防护的基础上，根据联刚稳定团疫苗接种有关要求，采取提前预约、现场核实、接种登记、疫苗注射、医学观察的流程，对新接种人员和第二剂接种人员分别开展疫苗注射。疫苗接种现场设置了等候区、登记区、接种区、观察区和急救区，接种人员在注射疫苗前需仔细阅读《疫苗接种注意事项》等相关资料，接种区和急救区配备了专业的抢救设备和药品，医护人员全程陪同、密切监护，随时有效应对新冠疫苗接种后可能出现的不良反应，确保疫苗接种全程科学规范。

目前，新冠疫苗接种工作有序推进。分队护士王春艳说：“新冠疫苗接种为阻断疫情流行构筑了一道牢固防线，面对疫情防控和医疗诊治双重任务，我们将不畏艰难，科学应战，严密做好自身防护，全身心投入维和战位，切实为联合国人员提供优质的医疗服务保障。”

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